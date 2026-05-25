Wyniki referendum w Krakowie oznaczają zmianę władzy. Kto zostanie nowym prezydentem miasta po Aleksandrze Miszalskim?

Rozpoczyna się giełda nazwisk na nowego prezydenta Krakowa. Poszczególne partie analizują już swoje szanse na zwycięstwo w przedterminowych wyborach po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego. Swój udział w wyścigu o fotel włodarza miasta zadeklarował między innymi były szef NIK Marian Banaś.

Zakończyło się referendum w Krakowie, które mocno namieszało w lokalnym samorządzie. Decyzją mieszkańców Aleksander Miszalski został pozbawiony stanowiska. Niespodzianką dla wielu jest jednak fakt, że Rada Miasta Krakowa utrzymała swoje mandaty i będzie kontynuować pracę do końca kadencji.

Wyniki referendum w Krakowie. Prezydent odchodzi, radni zostają

Już late poll ws. referendum w Krakowie sugerował, że Aleksander Miszalski zostanie odwołany, a oficjalne dane tylko to potwierdziły. Frekwencja w głosowaniu nad odwołaniem prezydenta osiągnęła poziom 29,99 proc. Taki wynik oznacza przekroczenie ustawowego progu (158 555 głosów), a zatem czyni to akurat głosowanie w pełni wiążącym.

Do zwolnienia Rady Miasta zabrakło dosłownie paru tysięcy głosów. W głosowaniu dotyczącym radnych frekwencja wyniosła 29,97 proc. Z powodu braku odpowiedniej liczby ważnych kart radni zachowają swoje stanowiska.

"Demokracja samorządowa polega właśnie na tym, że to mieszkańcy mają ostatnie słowo. Ostatnie miesiące były dla mnie bardzo ważną lekcją. Pełnienie funkcji prezydenta Krakowa było ogromnym zaszczytem i odpowiedzialnością. Nie wszystko udało się zrobić tak, jak chciałem. Wiem też, że część decyzji i emocji wokół nich sprawiła, że wielu mieszkańców straciło do mnie zaufanie" – napisał Aleksander Miszalski, komentując wyniki referendum.

Dlaczego odwołano prezydenta Krakowa?

Za porażką polityka stoją przede wszystkim lokalne kontrowersje. Sondaż zrealizowany dla Polsat News wskazuje, że Krakowian do głosowania zmotywowały głównie trzy czynniki: wprowadzenie Strefy Czystego Transportu, rosnący poziom zadłużenia miasta oraz sposób zarządzania spółkami miejskimi.

Mieszkańców zaniepokoiły również podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej oraz ogólne koszty życia. Warto przypomnieć, że Kraków odpalił system do Strefy Czystego Transportu 1 stycznia, a kontrowersje wokół tej decyzji towarzyszyły Miszalskiemu przez całą jego krótką kadencję.

Z kolei prognoza inwestycyjna dla polskich miast sypie pieniędzmi od Gdańska po Kraków, ale stolica Małopolski okupuje to rekordowym długiem przekraczającym 8,6 mld zł. Zgromadzone problemy krakowskiej aglomeracji przeważyły ostatecznie szalę goryczy, doprowadzając do zmiany władzy po zaledwie dwóch latach rządów.

Kto może zostać nowym prezydentem Krakowa?

Chęć przejęcia władzy w mieście ogłosił już wcześniej Marian Banaś. Były prezes Najwyższej Izby Kontroli zapowiedział także przedstawienie własnych kandydatów na radnych.

O krok od objęcia urzędu w kwietniu 2024 roku był Łukasz Gibała. Przedsiębiorca i były poseł PO przegrał wtedy minimalnie w drugiej turze i teraz najpewniej spróbuje swoich sił po raz czwarty. Swój udział w wyborach zadeklarowała też np. celebrytka Marianna Schreiber.

Na giełdzie nazwisk potencjalnych kandydatów według Onetu pojawili się:

Marian Banaś – były prezes Najwyższej Izby Kontroli (kandydat niezależny) Łukasz Gibała – przedsiębiorca i były poseł (kandydat niezależny) Monika Piątkowska – senatorka (Koalicja Obywatelska) Andrzej Domański – minister finansów (Koalicja Obywatelska) Dominik Jaśkowiec – lokalny działacz (Koalicja Obywatelska) Łukasz Sęk – lokalny działacz (Koalicja Obywatelska) Łukasz Kmita – szef regionalnych struktur partii i parlamentarzysta (Prawo i Sprawiedliwość) Barbara Nowak – lokalna działaczka (Prawo i Sprawiedliwość) Marek Pęk – polityk (Prawo i Sprawiedliwość) Michał Drewnicki – polityk (Prawo i Sprawiedliwość) Bartosz Bocheńczak – lokalny działacz (Konfederacja) Grzegorz Braun – lider ugrupowania (Konfederacja Korony Polskiej) Daria Gosek-Popiołek – polityczka osiągająca dobre wyniki wyborcze (Nowa Lewica) Aleksandra Owca – radna miejska (partia Razem)

