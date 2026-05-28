ZUS wypłaca połowę kwoty świadczenia 800 plus niektórym rodzicom. 1 czerwca zaczyna się nowy okres świadczeniowy

Zamiast pełnej kwoty 800+ na konta części rodziców wpłynie niedługo o połowę mniejszy przelew. Od 1 czerwca rusza nowy okres świadczeniowy, a urzędnicy skrupulatnie przeliczają przyznane wypłaty. Wyjaśniamy, w jakich konkretnie sytuacjach ZUS obcina wsparcie na dziecko do zaledwie 400 złotych.

W mediach pojawiły się informacje o tym, że niektórzy ojcowie i matki zobaczą na swoich kontach 400 zł, a nie standardowe 800 zł. To prawda, a przepisy w tej kwestii są proste. Sytuacja dotyczy opieki naprzemiennej, kiedy to po rozstaniu obie strony po równo zajmują się potomkiem. Nic dziwnego, że wielu rodziców zdziwiło się, gdy dostali połowę 800 plus zamiast pełnej stawki.

ZUS żąda zwrotu 800 plus po rozwodzie

Serwis Forsal opisał niedawno historię ojca, który na własnej skórze doświadczył cięć w przelewach z ZUS. Mężczyzna pobierał pełną stawkę na córkę, ale na początku roku zgłosił urzędnikom rozstanie z partnerką oraz fakt, że dzieli się z nią obowiązkami wychowawczymi. Reakcja urzędników była bardzo szybka.

Zakład obniżył wypłatę o połowę, a do tego zażądał zwrotu części już wypłaconych środków. To niejedyny taki przypadek. Często zdarza się, że rodzice po rozwodzie muszą oddać część 800 plus, choć wcześniej pobierali pełną kwotę.

Mężczyzna nie dał za wygraną i złożył odwołanie. Tłumaczył, że cała gotówka szła na potrzeby dziewczynki, a z byłą żoną na bieżąco się rozliczał. Finał sprawy rozegrał się w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu, gdzie ojciec ostatecznie wygrał walkę z urzędnikami.

Jak podaje portal Forsal, sędziowie w całości przyznali mu rację i anulowali nakaz zwrotu pieniędzy. "Charakter i cel świadczenia powinny mieć nadrzędne znaczenie przy ustalaniu praw do niego" – argumentował sąd, stawiając dobro dziecka ponad sztywnymi procedurami.

Nowy okres świadczeniowy 800 plus od 1 czerwca

Już od 1 czerwca (a nie 1 stycznia) zaczyna się nowy okres świadczeniowy 800 plus. Zgodnie z harmonogramem potrwa on równe dwanaście miesięcy. Aby zachować ciągłość przelewów bez ani jednego dnia zwłoki, chętni musieli złożyć wniosek najpóźniej do 30 kwietnia.

Jeśli ktoś zapomniał, wciąż ma szansę na zdobycie pełnej kwoty. Wysłanie formularza teraz oznacza, że ZUS dorzuci nam wyrównanie za czerwiec w kolejnym przelewie. Z informacji udostępnionych na stronie wynika, że rozpatrywanie takich spóźnionych dokumentów potrwa maksymalnie do końca lata.

Inne zasady obejmują noworodki. Świeżo upieczeni ojcowie i matki mają dokładnie trzy miesiące od dnia porodu na walkę z biurokracją. Wtedy ZUS cofnie się do daty narodzin i wypłaci należność co do grosza.

Wniosek o 800 plus przy opiece naprzemiennej w praktyce

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że w przypadku sądowej opieki naprzemiennej wnioski o 800 plus powinni złożyć oboje dorośli. Nie wystarczy więc pismo od jednej osoby, jak w przypadku małżeństw.

Wymaga to wysłania formularza o nazwie SW-R. Należy do niego obowiązkowe dołączyć orzeczenie o ustanowieniu odpowiedniego podziału dni. Po poprawnej weryfikacji państwo przyzna obu stronom po 400 zł miesięcznie na podane rachunki.

Jak złożyć wniosek przez internet?

Całą operację realizuje się wyłącznie przez internet. Z jakich ścieżek można skorzystać?

Profil na elektronicznej platformie PUE (eZUS) Aplikacja mobilna mZUS na smartfony Rządowy portal Emp@tia Bankowość elektroniczna