Magnes wędkarski z Action zyskuje ogromną popularność w Polsce. Czy magnet fishing jest legalny w Polsce? Fot. defotoberg / Shutterstock

W Action znowu pojawił się sprzęt, który teoretycznie stworzono dla wędkarzy, ale jego zastosowanie okazuje się znacznie szersze. Tani magnes neodymowy może stać się prawdziwym wybawieniem podczas letnich wyjazdów nad wodę, pomagając uratować cenne przedmioty przed zatonięciem. Niektórzy używają go też do łowienia skarbów.

Gadżet z Action to rodzaj magnesu wytwarzanego ze specjalnego stopu neodymu, żelaza i boru. Stał się słynny, bo generuje wyjątkowo silne pole magnetyczne. Dlatego ma ogromną moc przyciągania. Do czego się go używa?

Magnes wędkarski z Action to hit. Taniej nie ma nigdzie

Magnes pojawia się w Action co jakiś i niemal natychmiast zostaje wykupiony nawet bez promocji. Powodem tak olbrzymiego zainteresowania jest przede wszystkim cena, ponieważ w Action kosztuje on zaledwie 26,95 zł. Producent twierdzi, że uniesie do 150 kg.

Magnes wędkarski z Action Fot. Action

Głównym zadaniem tego produktu jest przeszukiwanie rzek, stawów czy jezior i wyciąganie metalowych elementów. Może posłużyć do oczyszczania kąpielisk, ratowania utopionego sprzętu turystycznego, wędkarskiego czy... kluczy (sprawdzi się też do przeczesywania trawy), a dla wielu staje się początkiem nowej pasji, polegającej na szukaniu podwodnych artefaktów na kajakach.

Identyczne akcesoria na popularnych platformach sprzedażowych i w sklepach internetowych potrafią kosztować od 40 zł do nawet blisko 140 zł. Nic dziwnego, że to właśnie Action przyciąga tłumy Polaków.

Oferta magnesów neodymowych jest szeroka Fot. Allegro

Czy tani magnes neodymowy 150 kg naprawdę działa

W internecie, a zwłaszcza na platformie Pepper, nie brakowało sceptycznych opinii, gdzie część użytkowników twierdziła, że magnes nie poradzi sobie nawet z masą wynoszącą 10 kg i nadaje się tylko na lodówkę (nie polecam tego robić).

Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna. Michał Zetero, który prowadzi kanał na YouTube, poddał magnes z Action próbie z użyciem różnych obciążeń. Okazało się, że sprzęt bez problemu poradził sobie z wyzwaniem.

Bez trudu trzymał przedmioty ważące ponad 100 kg. – Magnes przy 150 kg po prostu odrywa się od kowadła, ale myślę, że tak czy siak, za tę cenę wykręcił bardzo dobry wynik – zrelacjonował autor testu. Trzeba jednak też mieć sporo siły, by samemu to udźwignąć.

Legalny magnet fishing w Polsce. Gdzie wolno szukać złomu i skarbów?

Rosnąca popularność hobby, nazywanego magnet fishingiem, rodzi pytania o aspekty prawne w Polsce. Portal Dhit.pl podkreśla, że rekreacyjne wyciąganie metalu z wody jest całkowicie legalne, pod warunkiem, że nie szukamy celowo obiektów historycznych bez odpowiednich pozwoleń. Wtedy musimy mieć zgodę podmiotu zarządzającego danym obszarem.

Zasady różnią się w zależności od lokalizacji:

Rzeki, kanały i zbiorniki zaporowe – zarządcą są Wody Polskie, które wymagają formalnego wniosku o wydanie zgody na oczyszczanie dna z odpadów. Jeziora zarządzane przez Polski Związek Wędkarski – konieczna jest akceptacja konkretnego koła PZW, sama karta wędkarska nie daje takich uprawnień. Prywatne stawy – wystarczy ustna zgoda z właścicielem działki, więc lepiej zapytać, niż potem mieć problemy Porty, obszary wojskowe i parki narodowe – obowiązuje bezwzględny zakaz, grożący karami finansowymi i stratą sprzętu.