Wiszące szafki w kuchni są już passé. Nowoczesne systemy pozwalają ukryć cały sprzęt w kilka sekund, przywracając wnętrzu harmonię Fot. ungvar / Shutterstock

Czysta i minimalistyczna kuchnia nie musi być fikcją rodem z katalogów. Coraz częściej rezygnuje się z tradycyjnych, przytłaczających szafek na rzecz inteligentnych rozwiązań, które ukrywają bałagan i zwalniają blaty. Jeśli planujesz remont lub szybkie odświeżenie mieszkania, nowe trendy sprawdzą się u ciebie idealnie.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Wiszące pod sufitem półki, z których ciężko cokolwiek wyciągnąć, oraz blat zastawiony ekspresami, mikserami i pojemnikami to codzienny widok w wielu domach. Tradycyjne szafki w kuchni to przeżytek, bo tylko zagracają przestrzeń i stają się często uciążliwym siedliskiem kurzu, które optycznie pomniejsza przestrzeń i utrudnia utrzymanie porządku.

Sięganie na najwyższe szafki obciąża plecy, wymaga wspinania się na krzesła i po prostu bywa niebezpieczne. W 2026 roku projektanci mówią stanowcze "dość" eksponowaniu kuchennego chaosu. Nowe rozwiązania poprawiają ergonomię i sprawiają, że nawet niewielkie pomieszczenie staje się w pełni użyteczne.

REKLAMA

Szuflady i szafy kuchenne obnażają wady wiszących mebli

Wiszące szafki nie są zbyt praktyczne. O wiele lepszym wyborem stają się głębokie szuflady z nowoczesnymi mechanizmami otwierania. Pozwalają one szybko zobaczyć całą zawartość z góry, co bardzo ułatwia wyciąganie ciężkich garnków i ogólne zachowanie porządku.

Przeniesienie punktu ciężkości w dół minimalizuje też ryzyko oberwania się wadliwie zamontowanego mebla ze ściany, a w starym budownictwie wcale nie należy do rzadkości.

Jeśli zastanawiasz się, jak ze smakiem urządzić stare mieszkanie, to taki remont może ci się opłacić szczególnie wtedy, gdy postawisz na nowoczesną zabudowę. Zyskujesz też ogromną, otwartą przestrzeń nad blatami.

REKLAMA

A brak wiszących mebli to także game-changer podczas sprzątania. Codzienne odkurzanie i przecieranie płytek na ścianie staje się szybsze, a tłuszcz zmieszany z kurzem nie osiada już pod sufitem. Jeśli szukasz dodatkowej inspiracji, sprawdź 5 trików na sprzątanie dla leniwych, które uratują najgorszego bałaganiarza i przekonaj się, że porządek wcale nie musi być katorgą.

Funkcję spiżarni w nowoczesnej kuchni często przejmuje jedna, bardzo wysoka szafa, zamontowana od podłogi, niekiedy aż po sam sufit, która bez problemu rekompensuje brak górnych rzędów mebli. Do tego w środku tez mogą być duże szuflady.

Systemy kieszeniowe, czyli jak wyczarować "znikającą kuchnię"

Nawet na wyjątkowo ograniczonym metrażu można uzyskać efekt sterylnego minimalizmu wprost z katalogu. Odpowiadają za to zyskujące ogromną popularność systemy kieszeniowe (pocket door). To innowacyjne fronty, które po otwarciu gładko wsuwają się w boczne ścianki mebla, nie zabierając cennego miejsca w przejściu.

REKLAMA

Wewnątrz takiej zabudowy możemy sprytnie ukryć sprzęt AGD podłączony na stałe do prądu, a w niektórych projektach nawet całą strefę roboczą ze zlewem. Po skończonym gotowaniu wystarczy jeden ruch ręki, by całkowicie zasłonić rozgardiasz i elegancko scalić aneks kuchenny z salonem.

Dla osób szukających prostszych form, strzałem w dziesiątkę są też szafy z żaluzjami. Te swoiste "mini-garaże" idealnie maskują wnęki zaaranżowane np. na stacje kawowe. Znajdujący się w nich ekspres i młynek do ziaren znikają z oczu gości w ułamku sekundy, pozostawiając główny blat zupełnie pustym.

Niewidzialna technologia zamienia płytę w zwykły blat

Ostatnim etapem ewolucji w kierunku funkcjonalnego minimalizmu jest całkowita integracja technologii z meblem. Prawdziwym hitem 2026 roku jest niewidzialna płyta indukcyjna, instalowana bezpośrednio pod powierzchnią ze spieków kwarcowych lub specjalnej ceramiki.

Dzięki zaawansowanym instalacjom, strefa grzewcza istnieje wyłącznie w momencie, w którym faktycznie przygotowujesz posiłek. Gdy tylko zdejmiesz garnki, gorąca przed chwilą strefa natychmiast zmienia się z powrotem w pełnoprawny, gładki blat roboczy. To genialny patent dla ciasnych aneksów, gdzie nie można pozwolić sobie na stratę przestrzeni.