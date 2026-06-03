Maja Chwalińska gra w ćwierćfinale Roland Garros 2026. Polka walczy o historyczny awans. Fot. Peter Menzel / Flickr (CC BY-SA 2.0)

Maja Chwalińska z Anną Kalinską mierzą się dziś w ćwierćfinale turnieju Roland Garros 2026. Polska tenisistka notuje życiowy sukces na kortach w Paryżu i staje przed szansą na awans do kolejnego etapu. Gdzie oglądać mecz i jaki jest wynik?

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Z rywalizacji w wielkoszlemowym turnieju Roland Garros odpadła już Iga Świątek. Liderka światowego rankingu przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk w 4. rundzie turnieju, ale wciąż polscy kibice mają za kogo trzymać kciuki.

Maja Chwalińska – Anna Kalinska w ćwierćfinale Roland Garros 2026. Obecny wynik 0:1

Polska zawodniczka sklasyfikowana na 114. miejscu w rankingu sprawiła we Francji dużą niespodziankę. Maja Chwalińska w Paryżu pisze historię, a dziennikarze portalu Sport Interia przypominają, że jej dotychczasowym najlepszym wynikiem wielkoszlemowym była zaledwie druga runda.

W poprzednich meczach w Paryżu mączce Polka wyeliminowała między innymi Marię Sakkari, dzięki czemu Maja Chwalińska w 1/8 finału Roland Garros mogła zmierzyć się z reprezentantką gospodarzy Diane Parry.

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Jej dzisiejsza rywalka, Anna Kalinska, zajmuje 24. pozycję w zestawieniu WTA i również osiągnęła właśnie swój życiowy rezultat w drabince singlowej w Paryżu. Sport Interia przypomina, że Rosjanka w drodze do ćwierćfinału pokonała Camilę Osorio oraz Anastazję Potapową. Obie zawodniczki spotkają się na korcie po raz pierwszy w profesjonalnej karierze.

Gdzie oglądać mecz Chwalińska – Kalinska? Transmisja w TV i stream w internecie

Sportowe starcie rozpocznie się dziś (3 czerwca) o godzinie 11:00 na głównym korcie imienia Philippe'a Chatriera. Transmisja meczu Mai Chwalińskiej w telewizji będzie dostępna na sportowym kanale Eurosport 1. Kibice mogą też obejrzeć stream online z Roland Garros za pośrednictwem usługi HBO Max.

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Premia finansowa i awans w rankingu WTA

To niezwykle ważny mecz dla polskiego tenisa, ponieważ dotarcie do półfinału wielkiego szlema wiąże się ze znacznym skokiem w światowym rankingu oraz ogromną premią finansową. Już sam awans do ćwierćfinału przyniósł Polce lawinę gratulacji. Chwalińska wrzuciła post po awansie w Roland Garros, który błyskawicznie obiegł media społecznościowe.

Chwalińska – Kalinska. Kto wygrał? Relacja na żywo

Zawodniczki weszły na kort ok. godziny 11:00. Mecz już się rozpoczął.