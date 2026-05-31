Maja Chwalińska idzie jak burza na tegorocznym turnieju French Open. Kiedy po ostatnim wygranym meczu tenisistka zażartowała, że nie wie, czy znajdzie i opłaci nocleg w Paryżu na kolejny tydzień, błyskawicznie zareagowała znana polska marka.

Maja Chwalińska zachwyca kibiców na pomarańczowych kortach tegorocznej edycji Roland Garros. 24-letnia Polka najpierw pewnie przeszła przez trzy mecze kwalifikacyjne, a po znalezieniu się w głównej drabince paryskiego turnieju wyeliminowała kolejno mistrzynię olimpijską Qinwen Zheng, Elise Mertens oraz Marię Sakkari.

Po tym ostatnim, niezwykle emocjonującym starciu z Greczynką, nasza reprezentantka udzielała tradycyjnego wywiadu na korcie, podczas którego niespodziewanie bardzo rozbawiła zgromadzoną publiczność swoimi obawami.

Maja Chwalińska szczerze o swoim noclegu w Paryżu

Podczas pomeczowej rozmowy prowadząca wywiad zapytała reprezentantkę Polski o to, czy jest już gotowa, aby zarezerwować hotel w stolicy Francji na kolejny, niespodziewany tydzień rywalizacji. Reakcja tenisistki była niezwykle rozbrajająca.

– Mam nadzieję, że są jeszcze jakieś wolne miejsca. Albo że wystarczy mi pieniędzy. Wiem, że tutaj dużo zarobię, ale środki nie są przelewane w trybie ekspresowym. Zobaczymy. Módlcie się za mnie – odpowiedziała Maja Chwalińska, głośno śmiejąc się wspólnie z paryską publicznością.

Choć oficjalne premie finansowe za awans do kolejnych rund wielkoszlemowego turnieju Roland Garros są naprawdę imponujące (Polka za awans dostanie około 1,2 mln zł), to w praktyce tenisiści muszą chwilę odczekać na przelew swojej nagrody. Z natychmiastowym i bardzo konkretnym wsparciem przyszła polska marka Oshee.

Oshee rusza na ratunek. Producent rezerwuje pobyt Mai Chwalińskiej w Paryżu

Firma Oshee jest doskonale znana fanom tenisa, ponieważ oficjalnie sponsoruje naszą inną wielką gwiazdę – Igę Świątek. Producent napojów izotonicznych postanowił nie przechodzić obojętnie obok słów Mai Chwalińskiej i błyskawicznie poinformował w mediach społecznościowych o zorganizowaniu pomocy dla odnoszącej sukcesy rodaczki.

"'Ktoś poleci nocleg w Paryżu?' Say no more. My nie polecamy. My rezerwujemy. Gratulacje i powodzenia dalej – Maja Chwalińska skup się na grze, resztą zajmiemy się my – także tym, żeby Twoi bliscy mogli być obok. Hydrate Your Dreams!" – napisała marka w poście zamieszczonym na swoim profilu na Instagramie.

Firma błyskawicznie potwierdziła również, że cała logistyka została już zapięta na ostatni guzik. "Rezerwacja zrobiona. Maja, widzimy się w kolejnej rundzie!" – dodano z entuzjazmem na profilu. Co więcej, w ramach tego gestu Oshee poinformowało, że opłaciło i zarezerwowało nie tylko pokój dla samej zawodniczki, ale także dla jej mamy, pani Marceli, aby ta mogła bez stresu kibicować córce.

