Zniszczona walizka to odpad wielkogabarytowy. Sprawdź, gdzie poprawnie wyrzucić stary bagaż. Fot. Alphacit Newim Reporter / Shutterstock

Stara walizka czy pęknięta torba podróżna to wyjątkowo problematyczny odpad w każdym domu. Niestety od niedawna nie wszystkie takie przedmioty można po prostu wrzucić do kosza na śmieci zmieszane. Pojawia się więc dylemat w kwestii legalnego pozbycia się zużytego bagażu.

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Spora część walizek, toreb i plecaków podróżnych zalicza się obecnie do kategorii tekstyliów. Od zeszłego roku polskie przepisy surowo zabraniają wyrzucania materiałowych akcesoriów do tradycyjnego, czarnego pojemnika na odpady zmieszane. Za złamanie tej zasady podczas kontroli śmietnikowej straż miejska może nałożyć karę w wysokości nawet 500 złotych.

Budowa walizki podróżnej to koszmar recyclingu

Współczesny sprzęt turystyczny stanowi prawdziwy koszmar dla sortowni śmieci. Serwis Eko Jutro zauważa, że tradycyjny bagaż łączy twarde tworzywa sztuczne z metalowymi zamkami, śrubami oraz teleskopowym stelażem. Doliczyć należy jeszcze materiałowe poszycie.

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"Ten miszmasz sprawia, że bezpośredni recykling całej konstrukcji jest po prostu niemożliwy i wymaga podjęcia bardzo specyficznych kroków przy segregacji" – tłumaczą eksperci.

Autorzy strony Gdzie Wyrzucić zauważają identyczny problem przy modelach materiałowych. Torba łączy mocną tkaninę z plastikowymi kółkami oraz twardymi wzmocnieniami. Wszystkie takie komponenty połączono fabrycznie na stałe.

Gdzie oddać stary lub zniszczony bagaż?

Zanim podejmiemy decyzję o wyrzuceniu bagażu, warto ocenić jego stan techniczny. "Jeśli walizka jest w dobrym stanie, zdecydowanie warto rozważyć oddanie jej organizacji charytatywnej lub sprzedaż" – radzi redakcja serwisu Gdzie Wyrzucić. Używane akcesoria turystyczne z drugiej ręki stale cieszą się ogromnym zainteresowaniem kupujących, a dziś używane rzeczy sprzedasz nie tylko na Vinted, ale nawet w sieciówce.

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Gdy nasza torba straszy jednak ogromnymi dziurami lub urwanymi kółkami, definitywnie trzeba oddać ją na przemiał. Sposób postępowania zależy wprost od wielkości i użytego w produkcji materiału.

Serwis ParaWre instruuje, by w miarę możliwości demontować korpus przed wyrzuceniem. Odseparowany plastik oraz metal zrzucamy do żółtego kubła. "Części skórzane oraz tekstylne najlepiej oddać do specjalnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)" – przypomina portal. Tam wykwalifikowani pracownicy odpowiednio zajmą się dostarczonym asortymentem.

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Co robić z różnymi rodzajami bagaży?

Duża walizka twarda ma korpus z poliwęglanu, metalowy stelaż i gumowe kółka – oddajemy do punktu PSZOK lub wystawiamy pod wiatą śmietnikową w dniu odbioru odpadów wielkogabarytowych. Mała walizka kabinowa to zwarta mieszanka twardego plastiku, gumy i stalowych zamków – ląduje w żółtym kontenerze na metale i tworzywa sztuczne lub w śmieciach zmieszanych. Torba podróżna i plecak ma gruby materiał tekstylny połączony z plastikowymi wzmocnieniami – zawozimy bezpośrednio do PSZOK lub traktujemy w całości jako odpad wielkogabarytowy. Walizka skórzana to naturalna skóra uzupełniona metalowymi okuciami i suwakami – oddajemy do punktów PSZOK lub wyrzucamy do osiedlowego kontenera na gabaryty. Zdemontowane elementy bagażu m.in. oddzielone kółka, plastikowe rączki i powyrywane stalowe śruby – wrzucamy prosto do żółtego pojemnika na metale i tworzywa sztuczne.

Co się dzieje z walizkami? To problematyczny, ale cenny odpad

Walizki na lotniskach pokonują arcyciekawę drogę, a ich finał po latach służby jest równie interesujący i skomplikowany. Wysegregowane z zamków błyskawicznych, stelaży i kółek surowce trafiają następnie do hut oraz zakładów przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Po roztopieniu zyskują zupełnie nową formę w fabrykach. Służą jako gotowe komponenty obudów domowej elektroniki czy stalowych elementów konstrukcyjnych wytrzymałych mebli.