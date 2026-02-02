Co dzieje się z walizką po nadaniu? Lotnisko pokazało ciekawe nagranie Fot. Antonio Suarez Vega/Shutterstock

Nadawanie bagażu rejestrowanego nie należy do częstych. Większość pasażerów szukając opcji na tanie podróże, decyduje się na loty wyłącznie z bagażem podręcznym. Jednak ciekawość tego, co dzieje się z walizką po nadaniu i tak pewnie zżera większość z was. Waszą ciekawość może zaspokoić to nagranie.

Walizka po nadaniu podczas odprawy pokonuje długą drogę, aby ostatecznie trafić do właściwego samolotu. Czy jednak ktoś do niej zagląda albo w jaki sposób może dojść do jej zgubienia? Podczas tej podróży wiele rzeczy może pójść nie tak.

Co dzieje się z walizką na lotnisku? Po odprawie rusza ona w długą podróż

Dzięki kamerze przyczepionej do jednej z walizek na lotnisku Londyn Gatwick wiemy, jak wygląda droga bagażu od momentu nadania go podczas odprawy aż do końcowego procesu, czyli pakowania do samolotu. Nagranie może nie jest zbyt porywające, ale z pewnością pozwala zaspokoić zwykłą ludzką ciekawość.

Otóż po nadaniu i oklejeniu kodem kreskowym bagaż trafia na taśmę, którą podróżuje przez kolejne podajniki. Jak widać na nagraniu, w pewnym momencie obraz znika i zamiast niego mamy "śnieżenie". Można się domyślić, że w tym momencie walizka trafiła na prześwietlenie. Gdyby znaleziono w niej niebezpieczne przedmioty (np. materiały wybuchowe) lub baterie typu powerbank, zaczęłyby się schody.

Pracownicy lotniska po wykryciu niebezpiecznych przedmiotów mają prawo otworzyć bagaż, mimo iż ciebie przy tym nie ma. Nawet jeśli zabezpiecza go kłódka lub odpowiedni zamek, mają prawo to zepsuć. Następnie usunął zakazany przedmiot (wyrzucą go), dołączą protokół do walizki i pozwolą jej jechać dalej. Możesz również zostać wezwany, aby odebrać nielegalne przedmioty z walizki (o ile były to np. powerbanki czy laptop). W przypadku broni do akcji wkraczają odpowiednie służby.

Podczas kontroli problemem mogą okazać się walizki, które zostały zafoliowane. Dostanie się do ich wnętrza zajmuje dużo czasu. W konsekwencji może się okazać, że zanim dokładnie sprawdzono twój bagaż, samolot został już zapakowany, a twoja walizka nigdzie tym razem nie poleci. Dlatego tak ważne jest, żeby odpowiednio pakować się na wyjazd, a dodatkowo zabezpieczać bagaże w odpowiedni i ekologiczny sposób.

Jak walizka znika na lotnisku? To prostsze niż myślisz

Jak widać na nagraniu, walizki przesuwają się po taśmach. W większości miejsc są one odpowiednio obudowane, ale może się zdarzyć, że w którymś momencie twoja walizka się o coś zaczepi i spadnie z taśmy. Ważne jest też, żeby odczepiać wszystkie kody kreskowe z poprzednich lotów, bo jeżeli zostaną błędnie zeskanowane, twoja walizka trafi do zupełnie innego samolotu.

