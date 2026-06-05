Prokuratura zajmie się hejtem na córkę prezydenta Fot. Shutterstock

Jak podaje portal Gazeta.pl, w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Mokotów prowadzone są aktualnie dwa postępowania, które dotyczą sprawy skandalicznych wpisów i hejtu, jakie rok temu dotknęły wówczas 7-letniej córki Karola Nawrockiego – Kasi Nawrockiej.

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Rok temu, podczas wystąpienia Karola Nawrockiego po ogłoszeniu wyników exit poll wyborów prezydenckich, politykowi na scenie towarzyszyła żona oraz dzieci. Uwagę skradła 7-letnia wówczas córka prezydenta – Kasia Nawrocka. Dziewczynka, która stała tuż obok mamy, posyłała ze sceny serduszka, podskakiwała, wkładała palce do buzi i robiła zabawne minki. Większość osób, niezależnie od upodobań politycznych, przyjęła zachowanie Kasi z ogromnym entuzjazmem, będąc po prostu zauroczonym jej beztroską i dziecięcą radością.

Niestety, nie każdy z przychylnością odebrał gesty dziecka. W sieci szybko pojawiła się spora grupa osób, które zaczęły ostro krytykować zachowanie siedmiolatki. Nazywali ją "niewychowaną" i "niegrzeczną", a nie zabrakło też obrzydliwych komentarzy o wyglądzie małej Kasi oraz wulgarnych epitetów. Teraz pojawiły się nowe informacje o prowadzonym przez prokuraturę śledztwie w tej sprawie i wymierzeniu hejterom odpowiedzialności karnej.

Tysiące zgłoszeń do Rzecznika Praw Dziecka. Prokuratura bada wpisy

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez serwis Gazeta.pl, Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów bada obecnie w dwóch osobnych postępowaniach sprawę obraźliwych komentarzy oraz wpisów wycelowanych przeciwko Kasi Nawrockiej. Skala tego zjawiska jest ogromna. Jak podaje portal, wnikliwą analizą zostało objętych łącznie około 30 tysięcy postów w mediach społecznościowych.

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W większości materiał ten pochodzi ze zgłoszeń, które początkowo masowo spływały do Biura Rzecznika Praw Dziecka, a stamtąd zostały oficjalnie przekazane organom ścigania. Śledczy podkreślają jednak, że sprawne dotarcie do sprawców bywa utrudnione. Wynika to z faktu, że przekazane prokuraturze dowody to niejednokrotnie jedynie wykonane zrzuty ekranu lub papierowe wydruki, a nie bezpośrednie linki pozwalające na szybkie namierzenie profilu użytkownika.

Wnioski do USA i Chin. Prokurator zapowiada odpowiedzialność karną

Aby ustalić tożsamość osób ukrywających się za pseudonimami, polskie służby musiały zwrócić się o pomoc poza granice kraju. Jak podaje Gazeta.pl, prokuratura skierowała już oficjalne wnioski o międzynarodową pomoc prawną do Stanów Zjednoczonych. Celem tego ruchu jest uzyskanie szczegółowych danych właścicieli kont zarejestrowanych na platformach takich jak Facebook i Instagram.

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Na tym jednak nie koniec. Jak informują dziennikarze, jedno z postępowań jest na ten moment zawieszone. Dotyczy ono bardzo konkretnej treści opublikowanej na platformie TikTok, w której miało dojść do publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni. W związku z tym polscy śledczy skierowali wniosek o międzynarodową pomoc prawną także do Chin.

Choć procedura wymaga czasu, śledczy nie mają złudzeń co do jej ostatecznego finału. W rozmowie z Gazeta.pl prokurator Piotr Antoni Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie przekazał jasny komunikat dotyczący całej sytuacji.

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– Nikomu nie postawiono jeszcze zarzutów. Biorąc jednak pod uwagę to, co już wiemy, można stwierdzić, że niektórzy autorzy wpisów poniosą odpowiedzialność karną – zapowiedział stanowczo.