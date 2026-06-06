Ocenili Martę Nawrocką w nowym sondażu. Fot. shutterstock

Niebawem minie rok od kiedy Martę Nawrocką możemy obserwować w roli pierwszej damy. Jak Polki i Polacy ocenili jej działalność? To sprawdzono ostatnio w sondażu SW Research na zlecenie "Wprost". Okazuje się, że blisko połowa respondentów ma dobre zdanie o żonie Karola Nawrockiego. Uwagę najbardziej zwraca wynik wśród młodych i mieszkańców wsi.

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Pracownia SW Research sprawdziła dla "Wprost", czy Marta Nawrocka zyskała sympatię Polaków. Z badania wynika, że działalność żony prezydenta dobrze oceniło 48 proc. ankietowanych. W tej grupie 18,7 proc. wskazało odpowiedź "zdecydowanie dobrze", a 29,2 proc. – "raczej dobrze".

Polacy ocenili Martę Nawrocką w roli pierwszej damy. Wyniki wśród młodych zaskakują

O pierwszej damie złe zdanie miało natomiast 25,6 proc. biorących udział w badaniu. Opcję "zdecydowanie źle" wskazało 9,3 proc. respondentów, a 16,3 proc. – "raczej źle". Sporo osób było też niezdecydowanych. Aż 26,5 proc. wybrało wariant "trudno powiedzieć". Wyniki badania pokazały również to, że niemal tyle samo mężczyzn (47,9 proc.) co kobiet (48 proc.) jest w grupie sympatyków Marty Nawrockiej.

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A w których grupach żona prezydenta miała największe poparcie? Okazuje się, że największą sympatię zyskała wśród młodych. Respondentów poniżej 24. roku życia, którzy pozytywnie ocenili Martę Nawrocką było aż 57,9 proc. (w tym 13,8 proc. "zdecydowanie dobrze", a 44 proc. "raczej dobrze"). Negatywnych ocen było o wiele mniej – dokładnie 27,2 proc.

Kolejną grupą, w której pierwsza dama mogła liczyć na duże poparcie byli mieszkańcy wsi. 55,7 proc. respondentów, którzy mieszkają z dala od zgiełku miasta oceniło Nawrocką pozytywnie.

Mniejsze poparcie dla Nawrockiej. W których grupach?

Po drugiej stronie, czyli tam gdzie Marta Nawrocka nie może już liczyć na tylu swoich zwolenników – co w wymienionych wcześniej grupach – były osoby powyżej 50. roku życia. 29 proc. z nich oceniło ją negatywnie, a 43,6 proc. pozytywnie (to 14,3 pkt proc. mniej niż wśród młodych).

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Bardziej krytyczni dla Nawrockiej byli też mieszkańcy większych i mniejszych miast. W miejscowościach liczących od 200 do 499 tys. odsetek pozytywnych opinii spadł do 40,3 proc. A w tych największych ośrodkach w Polsce tylko 29,2 proc. respondentów oceniło żonę prezydenta dobrze.

Działalność Marty Nawrockiej w ostatnim roku

Wejście w rolę pierwszej damy z pewnością nie przebiega spokojnie. Tak było też w przypadku Marty Nawrockiej. Wcześniej skupiała się ona na swojej pracy i nie była osobą publiczną. Jej życie zmieniło się o 180 stopni w ubiegłym roku.

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Od tamtej pory wiele osób przygląda się jej każdemu zachowaniu, opinii, wypowiedzi. Jak dotąd Marta Nawrocka zaangażowała się we wspieranie sportu wśród młodych i kobiet. Włączała się też w inicjatywy związane z walką z hejtem.