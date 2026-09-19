Gdzie wyrzucić zużyty dezodorant? Fot. shutterstock / montaż: naTemat.pl

Gdzie wyrzucić opakowanie po dezodorancie? To jedno z tych pytań dotyczących segregacji odpadów, nad którymi zastanawiamy się tuż po zużyciu ulubionego kosmetyku. Pusta puszka lub butelka zalega w domu, a odpowiedź na pytanie o właściwy kosz wcale nie jest tak oczywista, jak mogłoby się wydawać – wszystko zależy bowiem od formy dezodorantu.

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Opłaty za wywóz śmieci są coraz wyższe, a prawidłowa segregacja odpadów wcale nie jest taką prostą sprawą. Choć niektóre rzeczy wydają się oczywiste i używamy ich na co dzień, to gdy się kończą i trzeba wrzucić je do odpowiedniego pojemnika, pojawia się pytanie: do którego.

Ostatnio w naTemat rozwijaliśmy wątpliwości, gdzie wrzucić starą walizkę, buty (w tym przypadku pomyłka przy śmietniku może kosztować nawet 5000 zł), karton po mleku czy butelkę po oleju. A co zrobić z opakowaniem po zużytym dezodorancie?

Do którego kosza wyrzucić opakowanie po dezodorancie?

Rodzajów dezodorantów jest sporo, jak i sposobów ich zapakowania. Miejsce wyrzucenia takiego produktu zależy właśnie od rodzaju opakowania:

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Dezodorant w sprayu

Upewnij się, że pojemnik jest całkowicie pusty – przy naciśnięciu nie powinno być słychać charakterystycznego syczenia. Wtedy taką puszkę po dezodorancie, która zazwyczaj wykonana jest z aluminium lub stali, należy wrzucać do żółtego pojemnika na metale i tworzywa sztuczne.

Jeśli jednak po naciśnięciu przycisku słychać syk, opakowanie nie powinniśmy wyrzucać do zwykłych śmieci. Najlepiej zanieść je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie zostanie odpowiednio zutylizowane.

Dezodorant w kulce (plastik)

Plastikowe opakowanie po dezodorancie powinno trafiać do żółtego pojemnika.

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Dezodorant w kulce (szkło)

Szklany flakon posiadający oznaczenie recyklingu powinien trafić do zielonego pojemnika na szkło. Warto pamiętać, że nakrętka oraz aplikator kulkowy są zazwyczaj wykonane z tworzywa sztucznego – jeśli to możliwe, należy je odseparować i wyrzucić do żółtego kosza na metale i plastiki.

Sprawa komplikuje się w przypadku opakowań zdobionych. Jeśli szklana buteleczka posiada trwałe dekoracyjne powłoki, nadruki lub nieodłączalne elementy z innych surowców, materiał ten nie nadaje się do standardowego przetworzenia. W takiej sytuacji cały zużyty dezodorant należy umieścić w czarnym pojemniku na odpady zmieszane.

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A gdzie wyrzucić opakowanie po paście?

Skoro jesteśmy już przy produktach z łazienki, to wyjaśniejmy też, gdzie wyrzucić pustą tubkę po paście. Musi ona trafić do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne, czyli żółtego kosza. Oczywiście wcześniej należy ją opróżnić z resztek pasty, aby ułatwić proces odzyskiwania surowców.

Przed wyrzuceniem wcale nie trzeba jej myć w środku (podobnie jest ze słoikami). Nowoczesne systemy recyklingowe doskonale radzą sobie z takimi drobnymi zanieczyszczeniami. Sam plastikowy korek odkręcamy i również wrzucamy do tej samej, żółtej frakcji.