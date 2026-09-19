Gdzie wyrzucić opakowanie po dezodorancie? To jedno z tych pytań dotyczących segregacji odpadów, nad którymi zastanawiamy się tuż po zużyciu ulubionego kosmetyku. Pusta puszka lub butelka zalega w domu, a odpowiedź na pytanie o właściwy kosz wcale nie jest tak oczywista, jak mogłoby się wydawać – wszystko zależy bowiem od formy dezodorantu.
Opłaty za wywóz śmieci są coraz wyższe, a prawidłowa segregacja odpadów wcale nie jest taką prostą sprawą. Choć niektóre rzeczy wydają się oczywiste i używamy ich na co dzień, to gdy się kończą i trzeba wrzucić je do odpowiedniego pojemnika, pojawia się pytanie: do którego.
Ostatnio w naTemat rozwijaliśmy wątpliwości, gdzie wrzucić starą walizkę, buty (w tym przypadku pomyłka przy śmietniku może kosztować nawet 5000 zł), karton po mleku czy butelkę po oleju. A co zrobić z opakowaniem po zużytym dezodorancie?
Do którego kosza wyrzucić opakowanie po dezodorancie?
Rodzajów dezodorantów jest sporo, jak i sposobów ich zapakowania. Miejsce wyrzucenia takiego produktu zależy właśnie od rodzaju opakowania:
Upewnij się, że pojemnik jest całkowicie pusty – przy naciśnięciu nie powinno być słychać charakterystycznego syczenia. Wtedy taką puszkę po dezodorancie, która zazwyczaj wykonana jest z aluminium lub stali, należy wrzucać do żółtego pojemnika na metale i tworzywa sztuczne.
Jeśli jednak po naciśnięciu przycisku słychać syk, opakowanie nie powinniśmy wyrzucać do zwykłych śmieci. Najlepiej zanieść je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie zostanie odpowiednio zutylizowane.
Plastikowe opakowanie po dezodorancie powinno trafiać do żółtego pojemnika.
Szklany flakon posiadający oznaczenie recyklingu powinien trafić do zielonego pojemnika na szkło. Warto pamiętać, że nakrętka oraz aplikator kulkowy są zazwyczaj wykonane z tworzywa sztucznego – jeśli to możliwe, należy je odseparować i wyrzucić do żółtego kosza na metale i plastiki.
Sprawa komplikuje się w przypadku opakowań zdobionych. Jeśli szklana buteleczka posiada trwałe dekoracyjne powłoki, nadruki lub nieodłączalne elementy z innych surowców, materiał ten nie nadaje się do standardowego przetworzenia. W takiej sytuacji cały zużyty dezodorant należy umieścić w czarnym pojemniku na odpady zmieszane.
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A gdzie wyrzucić opakowanie po paście?
Skoro jesteśmy już przy produktach z łazienki, to wyjaśniejmy też, gdzie wyrzucić pustą tubkę po paście. Musi ona trafić do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne, czyli żółtego kosza. Oczywiście wcześniej należy ją opróżnić z resztek pasty, aby ułatwić proces odzyskiwania surowców.
Przed wyrzuceniem wcale nie trzeba jej myć w środku (podobnie jest ze słoikami). Nowoczesne systemy recyklingowe doskonale radzą sobie z takimi drobnymi zanieczyszczeniami. Sam plastikowy korek odkręcamy i również wrzucamy do tej samej, żółtej frakcji.
Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku zewnętrznego pudełka, w którym pasta stała na sklepowej półce. Tekturowy kartonik to czysta makulatura (warto przy okazji sprawdzić, czy papier zawsze wyrzucamy do papieru, bo segregacja bywa nieoczywista) Należy go po prostu zgnieść i umieścić w niebieskim pojemniku na papier.