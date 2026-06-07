Oszuści mają nową metodę na program ZUS. Fot. shutterstock

Oszuści nie śpią i wymyślili właśnie nowy sposób, jak wyłudzić od ludzi pieniądze. Tym razem działają z metodą na "nowy program w ZUS". Dzwonią i rozsyłają wiadomości SMS, które na pierwszy rzut oka wyglądają profesjonalnie i wiarygodnie, ale to właśnie ma wprowadzić w błąd potencjalne ofiary. Spójrzcie, na co uważać.

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Przestępcy szukają coraz to nowszych sposóbów na kradzież naszych pieniądzy. Ostatnio informowaliśmy w naTemat o sposóbie na fałszywe sklepy internetowe czy wyłudzanie danych przy rzekomej aktywacji kont na platformach inwestycyjnych. Znaleźli się też nawet tacy, którzy chcą nieuczciwie zarobić na systemie kaucyjnym.

Nowa metoda oszustów na "program w ZUS"

Tymczasem Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o nowej metodzie. Oszuści wydzwaniają do seniorów z propozycją przystąpienia do "nowego programu emerytalnego". Opłata za tę "usługę" kosztuje 800 zł. Potem wyłudzacze wysyłają podejrzane SMS-y.

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Portal Głos Koszaliński właśnie przytoczył takie fałszywe wiadomości. "Witamy w programie emerytalnym (numer klienta 540112). Zakład Ubezpieczeń Społecznych potwierdza rejestrację. Osobisty menadżer Daniel Ligocki tel. +48223076895" – brzmi jedna z nich.

I później oszuści dopytują, czy udało się dokonać płatności na wspomiany nieprawdziwy "nowy program w ZUS". "Dzień dobry (imię), w sprawie programu emerytalnego doradca Daniel Ligocki oczekuje na kontakt. Czy udało się dokonać wpłaty?..." – zacytowano treść SMS-a.

Warto uważać na tego typu wiadomości. – Oszuści ciągle zmieniają metody działania. Posługują się przy tym nowymi technologiami, korzystają też z narzędzi AI. Tworzą treści, które wyglądają bardzo profesjonalnie i do złudzenia przypominają oficjalne komunikaty znanych instytucji. To budzi zaufanie, szczególnie osób starszych. Ale trzeba przyznać, że wyłudzenia dotykają coraz młodszych osób – zwrócił uwagę Karol Jagielski regionalny rzecznik ZUS województwa zachodniopomorskiego, cytowany przez gk24.pl.

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Jak zachować się po otrzymaniu pedejrzanego telefonu z ZUS?

Ubezpieczyciel przypomina, że prawdziwi pracownicy nie dzwonią z propozycjami płatnych usług powiększających zyski. ZUS kontaktuje się elektronicznie wyłącznie z tymi osobami, które posiadają aktywny profil na platformie eZUS i same wcześniej wybrały taką formę wymiany informacji.

Czego nie robić w przypadku podejrzanego telefonu z ZUS?

Nie działaj pod presją czasu : Oszustom oto właśnie chodzi, aby wywołać silne emocje niepokoju i namówić na podjęcie szybkiej decyzji. Weryfikuj dzwoniącego : W razie jakichkolwiek wątpliwości co do tożsamości rozmówcy, najlepiej od razu się rozłączyć i zadzwonić na oficjalną infolinię pod numer 22 560 16 00. Prawdziwość oferty można osobiście zweryfikować w najbliższej placówce ZUS. Nie podawaj haseł do swoich kont ani kodów BLIK: o to nigdy nie poprosi Cię profesjonalny i prawdziwy pracownik ZUS. Nie klikaj w podejrzane linki : ZUS nie wysyła linków do logowania ani do weryfikacji danych w wiadomościach tekstowych. Nie prosi też o przekazanie danych osobowych mailem, SMS-em lub przez komunikatory internetowe.