PESEL będzie niezbędny przy pewnych zakupach. Fot. Shutterstock

Szukują się nowe formalności przy zakupach. W Unii Europejskiej zdecydowano o zmianie przepisów, które obejmą kilka branż. Zakup między innymi nowego zegarka, dzieła sztuki czy samochodu będzie się wiązał z innymi zasadami niż teraz. Podanie numeru PESEL będzie niezbędne.

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Dotychczas szczegółową weryfikację naszych wydatków prowadziły instytucje finansowe i banki. Za dwa lata takie działania przejmie też kilka innych branż. To efekt unijnej rewolucji w prawie – Bruksela zaostrza przepisy, mając na celu zwalczanie prania brudnych pieniędzy. Nowe regulacje mają zamknąć luki prawne wykorzystywane przez przestępców.

Zmiany w UE. PESEL będzie niezbędny przy niektórych zakupach

Od 19 lipca 2027 roku na terenie całej Unii Europejskiej zaczną obowiązywać nowe przepisy AMLR, które mają uszczelnić system. Co to będzie oznaczało w praktyce? Wielu przedsiębiorców będzie zobowiązanych do przeprowadzenia identyfikacji klientów, prosząc o podanie numeru PESEL, NIP-u czy numeru rachunku bankowego. Sam przelew przestanie być wystarczającym potwierdzeniem legalności środków.

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Takie kontrole będą przeprowadzane przy transakcjach przekraczających 10 tys. euro, czyli przy obecnych kursie walut to około 43 tys. zł. Próg ten obejmie między innymi zakup samochodów, luksusowych zegarków, biżuterii, dzieł sztuki czy innych dóbr materialnych o podobnej wartości.

Jeszcze teraz przelew wykonany z własnego rachunku bankowego jest wystarczającym potwierdzeniem legalnego pochodzenia środków. Za dwa lata tak nie będzie. Po wejściu w życie nowych regulacji przedsiębiorcy będą musieli przeprowadzić własną procedurę weryfikacyjną niezależnie od wybranej formy płatności.

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Do zmian będą musieli się dostosować nie tylko kupujący, ale i dealerzy samochodowi, właściciele galerii sztuki, domów aukcyjnych, pośrednicy nieruchomości. Zmiany dotkną też platformy crowdfundingowe oraz podmioty związane z rynkiem kryptoaktywów.

Nowe przepisy to nowe wyzwania dla przedsiębiorców

To postawi przed nimi nowe wyzwania organizacyjne. Firmy będą musiały wdrożyć cały system identyfikacji klientów, zadbać o przeszkolenie klientów i odpowiednie zabezpieczenie danych.

Eksperci przyznają, że wiele podmiotów będzie musiało wdrożyć rozwiązania, które banki i instytucje finansowe rozwijały przez lata. – Branże, które dotychczas w ograniczonym stopniu budowały procesy KYB i wybiórczo stosowały te wymogi w praktyce, mają rok na wdrożenie wymogów, które instytucje finansowe budowały przez dekadę – mówił Mateusz Pniewski z TransactionLink w rozmowie z rp.pl.

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Coraz większą rolę mają w tym jednak odgrywać systemy automatyzujące cały proces weryfikacji. Ale wiadomo jak takie systemy czasem działają w praktyce. Przedsiębiorcy będą musieli uzbroić się w cierpliwość i poświęcić na to sporo czasu.