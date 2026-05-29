Od 1 czerwca cała Warszawa zostanie objęta zakazem nocnej sprzedaży alkoholu. Co się zmieni? Jak tego typu zmiany wpływały na inne miasta w Polsce?
Do tej pory nocny zakaz sprzedaży alkoholu obejmował część dzielnic Warszawy. Tym razem zmiana ma objąć całe miasto. "Nocna prohibicja" obowiązywać będzie w godzinach od 22:00 do 6:00.
Co do tego, gdzie będzie obowiązywać nocny zakaz sprzedaży alkoholu w Warszawie, urząd miasta podaje, że dotyczy on:
- Sklepów,
- kiosków,
- stacji benzynowych,
- sprzedaży na wynos w gastronomii.
Zakaz sprzedaży alkoholu w Warszawie nie dotyczy natomiast lokali gastronomicznych, w których alkohol jest spożywany na miejscu, a także lotniska im. Fryderyka Chopina. Ciekawe, w sumie, co na ten temat ma do powiedzenia Ryanair, który ma dosyć pijanych turystów.
Co ma zmienić nowy zakaz alkoholu w Warszawie?
Według urzędu miasta przepisy mają poprawić bezpieczeństwo i ograniczyć zakłócanie ciszy nocnej w mieście. By cele mogły zostać zrealizowane, przewidywane jest również zwiększenie patroli policji i straży miejskiej, monitorowanie miejsc, które są szczególnie narażone na zakłócanie porządku, szkolenie sprzedawców alkoholu, a także przeciwdziałanie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym (co jest zresztą nielegalne). Nie jest to jedyna zmiana w tym zakresie. Ostatnio podniesione zostały także opłaty za izbę wytrzeźwień na ul. Kolskiej.
Warszawa na bieżąco monitorowała także wpływ ograniczeń w dzielnicach, gdzie do tej pory obowiązywały. Rezultaty były bardzo obiecujące. Jak raportują władze miasta, w Śródmieściu i na Pradze-Północ w okresie listopad 2025 – styczeń 2026, liczba interwencji straży miejskiej spadła o 15,2 proc., liczba interwencji policji o 8 proc., a liczba wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych zmniejszyła się o 30,4 proc.
Co więcej, zmiany mają duże poparcie wśród mieszkańców. Ponad 80 proc. uczestników konsultacji społecznych (a było ich łącznie aż 9 tys.) opowiada się za wprowadzeniem ograniczeń.
Jak taki nocny zakaz alkoholu wygląda w praktyce?
Potencjalne efekty podobnych reform widać już w innych miastach w Polsce, w tym w Krakowie. Tam "nocna prohibicja" została wprowadzona 1 lipca 2023 roku. Czy wprowadzone zmiany cokolwiek dały?
Odpowiedź na to zawarta jest w komunikacie miasta, który został opublikowany 11 września 2025 roku. Co w nim znajdziemy? Rezultaty są naprawdę obiecujące:
- W lipcu 2025 liczba interwencji policji związanych ze spożywaniem alkoholu spadła o niemal 70 proc. w porównaniu do lipca 2022 roku (sprzed zakazu).
- Liczba interwencji straży miejskiej spadła o kolejne 33,9 proc., porównując pierwszy rok obowiązywania nocnego ograniczenia (porównanie: lipiec 2023 – lipiec 2024) do drugiego roku obowiązywania przepisów (porównanie: lipiec 2024 – lipiec 2025).
- W lipcu 2022 roku liczba interwencji policji związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych w godzinach obowiązywania zakazu wynosiła 287. Rok później (w 2023) było to 170 (czyli spadek o 40,8 proc.). W 2024 było to 156 (kolejny spadek o 8,2 proc.), a w lipcu 2025 odbyło się zaledwie 87 interwencji (kolejny spadek o 44,2 proc.).
Reasumując, tak, te zmiany naprawdę przynoszą pożądane efekty, nawet w przypadku turystycznego i imprezowego miasta, w którym jest też bardzo duża liczba studentów.
A co z obchodzeniem (albo raczej objeżdżaniem zakazu)?
Dosyć istotnym efektem zmian jest to, że godziny otwarcia ograniczyły praktycznie wszystkie sklepy alkoholowe, które do tej pory działały w modelu 24/7. Nawet bardzo znana krakowska sieciówka z zielonym szyldem (nie będąca oczywiście Żabką), musiała dostosować swoje lokale do zmian.
Istnieje jednak coś takiego jak "turystyka alkoholowa". Mieszkańcy Krakowa (ale występuje to też oczywiście w przypadku innych dużych miast, w których obowiązuje nocna prohibicja) w celu legalnego nabycia trunków kierują się na stacje benzynowe, które działają na terenie bardziej sprzyjającym sprzedaży alkoholu.
I faktycznie, mogę potwierdzić, że w 2023 roku się to w okolicach Krakowa działo, a sprawa budziła zniesmaczenie i obawę okolicznych gmin względem ich własnego spokoju i bezpieczeństwa.
Istnieją jednak pewne kwestie do uwzględnienia: po pierwsze, okoliczne gminy, widząc, że miasto dominujące w danym regionie ma zamiar wprowadzić tego typu prawo, starają się adekwatnie reagować. Część z nich w tym samym okresie, albo jeszcze wcześniej wprowadza podobne obostrzenia (w przypadku okolic Krakowa jest to Skawina, która zakaz wprowadziła wiele lat wcześniej w ramach akcji "Ogranicz dostępność alkoholu"). Co więcej, po nagłym "szoku" związanym z wprowadzeniem prohibicji sytuacja się normuje, a "turyści" lepiej planują swoje zakupy.
W przypadku Warszawy prohibicja obowiązuje już np. w okolicznych Ząbkach i Zielonce. Osoby zdeterminowane alkohol znajdą, ale tu gra toczy się o bazowe ograniczenie dostępności, skuteczniejsze egzekwowanie prawa względem osób nietrzeźwych, a także redukcję impulsywnych decyzji zakupowych. Jak pokazuje przykład Krakowa, taki kierunek przynosi wymiernie pozytywne skutki dla miejskich społeczności.