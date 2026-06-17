Szumperak. Mdernistyczna perła, która z Czech dotarła na polskie podwórka. Fot. By Juandev - Own work, CC BY-SA 4.0 / Wikipedia

Czechosłowackie szumperaki, czyli domy typu V, to nie tylko relikt minionej epoki. To również fascynujący przykład modernizmu, który przed laty przekroczył granicę i zadomowił się w Polsce. Czym się charakteryzowały takie budynki?

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Šumperáki dziś bywają krytykowane, ale wciąż stanowią dowód na niezwykłą zaradność pokoleń, które marzyły o własnym, nowoczesnym kącie. I przypominają, dlaczego dziś znów kochamy modernizm.

Czeski murarz z wizją modernizmu i domu "na miarę czasów"

Twórcą projektu był Josef Vaněk, który jako zawodowy murarz z wykształcenia samodzielnie zgłębiał tajniki architektury. Inspirował się sukcesem pawilonu z Expo 58, co zaowocowało powstaniem domu "na miarę czasów".

"Niektórzy lubią mieszkać w czymś, co mają także inni i co zostało już sprawdzone. To, co najważniejsze, czyli jak i w czym spędzacie swoje życie, nie jest kwestią pieniędzy" – przyznał teoretyk sztuki i fotograf Tomáš Pospěch w rozmowie z portalem aktualne.cz.

Vaněk w latach 1966-1971 sprzedał tysiące projektów domów, wypełniając według własnych słów "lukę między potrzebami budujących a ofertą państwowych instytutów projektowych". Naraziło go to na konflikt z ówczesnymi władzami, które dopatrywały się w tym nawet... nielegalnego biznesu i ciągot do kapitalizmu.

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Sprzedawał plany swoich domów prywatnie, a to w socjalistycznym systemie było nieakceptowalne. Panował tu jednak charakterystyczny dla tamtej epoki paradoks: ten sam aparat państwowy, który ścigał Vanka, chętnie wykorzystywał wizerunek nowoczesnych szumperaków w propagandowych materiałach o rozwoju wsi.

Ostatecznie władze "rozwiązały" ten problem w 1971 roku, włączając architekta w struktury państwowego biura projektowego Kovostav. Skończyły się zarzuty o nielegalny biznes, ale trwale wciągnęło niezależną twórczość Vanka w tryby państwowej machiny.

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Szumperak wygląda trochę jak... telewizor kineskopowy

Szumperak zrywał z tradycyjną kostką. Piętro wysunięto przed lico parteru, a całość uzupełniono szerokim balkonem z ukośnymi ściankami. Ówczesna prasa nie szczędziła zachwytów, nazywając budynek "tanim, nowoczesnym, funkcjonalnym i ładnym domem".

Charakterystyczne były również luksfery i obszerne przeszklenia. "Jeśli się uda zachować proporcje, dom ma w sobie pewną elegancję i kruchość" – zauważył Pospěch w publikacji w portalu aktualne.cz. Mieszkańcy doceniali funkcjonalność: piętro pełniło funkcję dzienną, a parter zaplecze gospodarcze np. z garażem.

Śladami projektu Vaňka w Polsce

Projekt Vaňka szybko dotarł do Polski, gdzie w tamtych latach panował równie duży głód nowoczesnych domów jednorodzinnych. "Każdy chciał mieszkać jak sąsiad i jak sąsiad sąsiada" – stwierdziła Julia Dragović na łamach serwisu architektura.murator.pl.

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Dla wielu rodzin szumperak oznaczał samodzielnie wybudowany dom marzeń, dlatego Polacy często modyfikowali projekty według własnego uznania, dostosowując je do lokalnych warunków czy ograniczeń materiałowych.

Szumperak za milion w Katowicach Fot. www.otodom.pl

Choć wiele egzemplarzy zniknęło pod warstwami styropianu, te, które przetrwały w oryginalnej formie, są dziś cenione przez architektów jako unikalny zapis czasów, w których "inwencja inwestorów szybko przejmowała stery" – czytamy w artykule.