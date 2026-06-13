Donald Trump blokuje dostęp do Claude'a. Anthropic odcina cały świat od dwóch modeli. Fot. Shutterstock

Administracja Trumpa postanowiła zablokować najbardziej wydajne modele Claude'a dla cudzoziemców. W reakcji na zalecenia Waszyngtonu Anthropic zostało zmuszone do wyłączenia komercyjnego dostępu do Fable 5 i Mythos 5 na całym świecie. Według stanowiska firmy decyzja rządu USA ma charakter uznaniowy, a ich oprogramowanie nie stanowi tak dużego zagrożenia jak wskazuje na to amerykańska administracja.

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Jak podaje oficjalne stanowisko firmy Anthropic odpowiedzialnej za chatbota Claude, administracja Donalda Trumpa podjęła decyzję o zawieszeniu modeli Fable 5 i Mythos 5 wszystkim cudzoziemcom, w tym osobom, które nad nimi pracują, a nie pochodzą z USA. Sytuacja jest o tyle kuriozalna, że w praktyce doprowadziła do wyłączenia dostępu do modeli dla wszystkich klientów. Logując się do Claude'a nikt przecież nie musi pokazywać paszportu.

Według Anthropic rząd USA zasłania się dbaniem o cyberbezpieczeństwo. Stanowisko Waszyngtonu opiera się na "jailbreakowaniu" Claude Fable 5. Mowa tu o sytuacji, w której możliwe jest wykorzystanie modelu do szkodliwych celów, w tym przypadku do łamania zaawansowanych zabezpieczeń.

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Anthropic: modele Claude'a nie różnią się w tym zakresie od konkurencji

Anthropic przeanalizował demonstracje zastosowania jailbreaku do wykrycia luk w zabezpieczeniach. Następnie sprawdzono, czy inne modele poza Mythos 5 i Fable 5 są zdolne do takich operacji.

Twórcy Claude'a zaznaczają, że inne narzędzia nie tylko pozwalają na identyfikację luk w zabezpieczeniach w taki sam sposób, ale też, że obejście ich ograniczeń nie wymaga jailbreakowania. Przedstawiciele firmy powołują się na model GPT-5.5 od OpenAI.

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Według Anthropic zabezpieczenia modelu Fable są na tyle silne, że duża część użytkowników skarżyła się na ich zbyt szeroki zakres. Procedura wdrażania modelu na rynek była przeprowadzona w porozumieniu z rządem USA i The AI Security Institute z Wielkiej Brytanii. Jak deklaruje firma stworzona przez rodzeństwo Amodei, prowadzone przez tysiące godzin testy "wykazały, że zabezpieczenia Fable są znacznie skuteczniejsze niż zabezpieczenia jakiegokolwiek wcześniej wdrożonego modelu".

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Anthropic stwierdza, że administracja Donalda Trumpa nie przekazała firmie szczegółów decyzji stojącej za blokadą ich oprogramowania. Obecnie najwyższym modelem Claude, z którego mogą skorzystać użytkownicy jest Opus 4.8.

"Europa i świat dostały gotowy scenariusz ostrzegawczy"

Działanie USA budzi wątpliwości nie tylko ze strony rynku konsumenckiego, ale także z powodu geopolitycznych skutków tej decyzji. AI (a zwłaszcza Claude od Anthropic) jest potężną technologią, do której dostęp zaczyna mieć znaczenie strategiczne, zresztą nie tylko w sektorze cyber-wojny i działań hybrydowych, ale także konwencjonalnych działań.

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"Dostęp do modeli AI traktowanych przez kraj macierzysty jak aktywa bezpieczeństwa narodowego można wyłączyć jedną decyzją administracyjną. Anthropic sprzedaje usługę. Ale klucze do zamka ma Waszyngton" – tak na X sprawę skomentował dr Łukasz Olejnik, badacz technologii, ekspert z zakresu bezpieczeństwa i prywatności.