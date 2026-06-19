Policja w Brzesku wzywa do wsparcia służb przy rozwiązywaniu tajemniczej sprawy. Trzy dni temu zostało odnalezione ciało, które niezwykle trudno zidentyfikować. Pomóc w tym mogą charakterystyczne tatuaże i symbole religijne, które niekoniecznie muszą pochodzić z Polski.
Jak informuje profil Policji Brzesko na Facebooku, "Komenda Powiatowa Policji w Brzesku pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Brzesku prowadzi czynności w sprawie ujawnienia zwłok kobiety".
Śledztwo dotyczy ciała znalezionego 16 czerwca 2026 roku około godziny 13:00 w Wiśle w miejscowości Górka niedaleko trasy łączącej Kraków i Sandomierz. Wieś mieści się w gminie Szczurowa, w powiecie brzeskim. w województwie małopolskim.
Podejmowane przez służby działania w celu ustalenia tożsamości kobiety okazały się nieskuteczne. Funkcjonariusze zwrócili się więc z pilnym publicznym apelem o pomoc w identyfikacji ciała.
"Przeczytaj rysopis – być może ktoś z Twoich znajomych szuka tej osoby!"
Policja udostępniła rysopis kobiety i zdjęcia noszonej przez nią biżuterii. Jeśli chodzi o cechy wyglądu:
Funkcjonariusze z Brzeska zwracają uwagę na znaki szczególne, w tym przede wszystkim tatuaże. Znajdują się one na prawym przedramieniu i pod szyją. Prezentują one prosty motyw roślinny. Śledczy poinformowali również, że kobieta ma pieprzyk po prawej stronie brzucha.
Dla ustalenia tożsamości kobiety przydatny może okazać się także opis ubioru i biżuterii, którą nosiła. Policja przekazała, że kobieta była ubrana w brązowy dres z logo marki "GUESS" na bluzie, czarne buty sportowe (sznurowane trampki), łańcuszek z krzyżykiem i bransoletkę z wizerunkiem świętego Spirydona. Te ostatnie przedmioty zwracają szczególną uwagę.
Internauci mają ważny trop – religijna symbolika
Przy kobiecie znaleziono medalik, na którym zawieszony jest (prawdopodobnie) krzyż prawosławny. Symbole sugerujące związek z chrześcijaństwem (niekoniecznie Cerkwią) obecne są też na innych elementach biżuterii – w tym na zawieszce w złotym kolorze z napisami, prawdopodobnie łacińskimi.
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Bransoletka ze świętym Spirydonem również jest oczywiście symbolem religijnym, dość zresztą nietypowym dla naszego regionu. Choć święty ten czczony jest w katolicyźmie (m.in. we Włoszech), jest też bardzo ważną postacią dla Cerkwi prawosławnej (w tym szczególnie dla Greckiego Kościoła Prawosławnego). Sam święty pochodzi z Cypru, a pochowany jest na Korfu w Grecji.
Jeśli kobieta nosząca symbole nie jest z Polski, lecz z regionów gdzie kult świętego Spirydona jest bardziej popularny, działania służb mogą okazać się jeszcze trudniejsze. Dlatego tak ważne jest przekazanie organom śledczym wszelkich możliwych informacji.
Policja w Brzesku zachęca do przekazywania informacji na temat kobiety, a także gwarantuje pełną anonimowość. Osoby, które rozpoznają ciało lub posiadają jakąkolwiek istotną dla ustalenia jej tożsamości wiedzę, pilnie proszone są o kontakt z numerem alarmowym 112 lub dyżurnym KPP w Brzesku działającym pod numerem +48 47 83 21 222.