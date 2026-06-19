Zagadka ciała odnalezionego w Wiśle we wsi Górka. Bezimienna kobieta miała ze sobą tajemniczy medalik. Fot. Policja Brzesko / Facebook.com, montaż: naTemat.pl

Policja w Brzesku wzywa do wsparcia służb przy rozwiązywaniu tajemniczej sprawy. Trzy dni temu zostało odnalezione ciało, które niezwykle trudno zidentyfikować. Pomóc w tym mogą charakterystyczne tatuaże i symbole religijne, które niekoniecznie muszą pochodzić z Polski.

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Jak informuje profil Policji Brzesko na Facebooku, "Komenda Powiatowa Policji w Brzesku pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Brzesku prowadzi czynności w sprawie ujawnienia zwłok kobiety".

Śledztwo dotyczy ciała znalezionego 16 czerwca 2026 roku około godziny 13:00 w Wiśle w miejscowości Górka niedaleko trasy łączącej Kraków i Sandomierz. Wieś mieści się w gminie Szczurowa, w powiecie brzeskim. w województwie małopolskim.

Podejmowane przez służby działania w celu ustalenia tożsamości kobiety okazały się nieskuteczne. Funkcjonariusze zwrócili się więc z pilnym publicznym apelem o pomoc w identyfikacji ciała.

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"Przeczytaj rysopis – być może ktoś z Twoich znajomych szuka tej osoby!"

Policja udostępniła rysopis kobiety i zdjęcia noszonej przez nią biżuterii. Jeśli chodzi o cechy wyglądu:

Wiek: około 30-40 lat Wzrost: 163 cm Sylwetka: średnia budowa ciała Włosy: proste, rude , długości do ramion

Funkcjonariusze z Brzeska zwracają uwagę na znaki szczególne, w tym przede wszystkim tatuaże. Znajdują się one na prawym przedramieniu i pod szyją. Prezentują one prosty motyw roślinny. Śledczy poinformowali również, że kobieta ma pieprzyk po prawej stronie brzucha.

Dla ustalenia tożsamości kobiety przydatny może okazać się także opis ubioru i biżuterii, którą nosiła. Policja przekazała, że kobieta była ubrana w brązowy dres z logo marki "GUESS" na bluzie, czarne buty sportowe (sznurowane trampki), łańcuszek z krzyżykiem i bransoletkę z wizerunkiem świętego Spirydona. Te ostatnie przedmioty zwracają szczególną uwagę.

Internauci mają ważny trop – religijna symbolika

Przy kobiecie znaleziono medalik, na którym zawieszony jest (prawdopodobnie) krzyż prawosławny. Symbole sugerujące związek z chrześcijaństwem (niekoniecznie Cerkwią) obecne są też na innych elementach biżuterii – w tym na zawieszce w złotym kolorze z napisami, prawdopodobnie łacińskimi.

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Dalsza część artykułu poniżej.

Bransoletka ze świętym Spirydonem również jest oczywiście symbolem religijnym, dość zresztą nietypowym dla naszego regionu. Choć święty ten czczony jest w katolicyźmie (m.in. we Włoszech), jest też bardzo ważną postacią dla Cerkwi prawosławnej (w tym szczególnie dla Greckiego Kościoła Prawosławnego). Sam święty pochodzi z Cypru, a pochowany jest na Korfu w Grecji.

Jeśli kobieta nosząca symbole nie jest z Polski, lecz z regionów gdzie kult świętego Spirydona jest bardziej popularny, działania służb mogą okazać się jeszcze trudniejsze. Dlatego tak ważne jest przekazanie organom śledczym wszelkich możliwych informacji.

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