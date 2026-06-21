Byli prezydenci Ukrainy zwracają odznaczenia nadane przez Polskę. Na zdjęciu Petro Poroszenko Fot. Shutterstock

Decyzja Karola Nawrockiego o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu pociągnęła za sobą masę reakcji ze strony Ukraińców. Swoich odznaczeń zaczęli się też zrzekać byli prezydenci tego kraju. O swoim ruchu poinformowali Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko.

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– Wobec zgody prezydenta Wołodymyra Zełenskiego za nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy "Bohaterów UPA", po konsultacji z Kapitułą, podjąłem decyzję o odebraniu Orderu Orła Białego Prezydentowi Ukrainy – ogłosił w piątek (19 czerwca) Karol Nawrocki.

W naTemat trafnie skomentował tę aferę Jakub Noch, który zauważył, że problem z orderami dla Ukraińców to lekcja dla Polski. Można było się także spodziewać, że ta decyzja spodoba się na Kremlu. Radosław Sikorski pokazał rosyjską ekstazę po ruchu Nawrockiego.

Ukraina z odpowiedzią też długo nie czekała. Tamtejsi przedstawiciele władz zaczęli rzucać odznaczeniami. Szef MSZ Andrij Sybiha zrzekł się przyznanego mu w 2022 roku Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Podobnie zrobił też Kyryło Budanow, szef Biura Prezydenta Ukrainy, jego zastępca Ihor Żowkwa oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.

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Byli prezydenci Ukrainy też zwracają ordery. Leonid Kuczma wspomina, co zrobili z Kwaśniewskim

Do tej grupy dołączyli właśnie byli prezydenci Ukrainy. Leonid Kuczma ogłosił, że zwraca Polsce przyznany mu w 1997 roku przez ówczesnego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Order Orła Białego.

W swoim oświadczeniu, które opublikowała rzeczniczka jego fundacji Darka Olifer, podkreślił, jak za czasów prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego dbali o budowanie dobrych relacji między Polską a Ukrainą, przy wspólnym szacunku do historii.

"Wspólnie z moim kolegą Aleksandrem Kwaśniewskim dokładaliśmy wszelkich starań, aby to osiągnąć. Szczególną uwagę poświęcaliśmy rozwiązaniu problemów historycznych w relacjach między naszymi narodami, czego efektem było nasze wspólne oświadczenie z 2003 roku o pojednaniu. 'Wybaczamy i prosimy o wybaczenie' – tę zasadę wypracowaliśmy wspólnie z prezydentem Kwaśniewskim przy duchowym wsparciu wielkiego Polaka, papieża Jana Pawła II. Przez dziesięciolecia zasada ta się sprawdzała. Prawdziwa przyjaźń Ukrainy i Polski stała się rzeczywistością" – wspomniał Kuczma.

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Podkreślił, że oba narody muszą pamiętać o historii, jednak przeszłość nie może być ważniejsza od przyszłości. "Palący, ostry, ale fantomowy ból dawnej tragedii nie powinien oślepiać nas na tyle, byśmy nie dostrzegali realnego, obecnego zagrożenia ze strony imperialnej siły na Wschodzie – siły, która już wcześniej pozbawiała państwowości oba nasze narody i nie kryje zamiarów, by spróbować zrobić to ponownie" – skwitował.

Wiktor Juszczenko też odsyła order. Uważa, że decyzja Nawrockiego działa na rzecz Kremla

"Trzeci prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko podjął decyzję o zrzeczeniu się polskiego Orderu Orła Białego w geście sprzeciwu wobec prób ponownego rozpatrywania decyzji o odznaczeniu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego" – ogłosiła była rzeczniczka polityka Iryna Wannykowa.

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"Ukraina dziś broni nie tylko siebie. Nasze wojsko chroni wschodnią granicę całej Europy. A wszelkie kroki osłabiające jedność ukraińsko-polską ostatecznie działają tylko na rzecz Kremla" – dodała przedstawicielka byłego prezydenta.

Petro Poroszenko zwraca order i wydał oświadczenie

Lider partii Europejska Solidarność i były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko też oświadczył, że zrzeka się Orderu Orła Białego. Zastrzegł przy tym, że jego decyzja nie jest wymierzona w polski naród.

Ale jedncześnie uznał decyzję Nawrockiego za błędną i niesprawiedliwą wobec narodu ukraińskiego. "Nie bez powodu pogratulował mu już Miedwiediew. Kreml zawsze przyklaskuje wszystkiemu, co osłabia jedność Ukrainy z Polską" – podkreślił polityk.