"Decyzja o pozbawieniu Prezydenta Ukrainy Orderu Orła Białego to strategiczny błąd Prezydenta Polski, na którym skorzysta tylko Moskwa" – przekazał w piątek wieczorem szef ukraińskiego MSZ. Polityk zapowiedział zwrot orderu, który został mu nadany w październiku 2022 roku.
Andrij Sybiha zdecydował się odnieść do decyzji Karola Nawrockiego o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu.
"Przykro nam, że emocje wzięły górę w Warszawie i zmusiły polskich polityków do podjęcia nieuzasadnionych, impulsywnych i lekceważących kroków nawet wobec prezydenta Zełenskiego, ale przede wszystkim państwa ukraińskiego" – przekazał polityk na Facebooku.
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