Poszukiwania 49-letniego Dariusza Równickiego podejrzanego o zabójstwo teścia i zranienie teściowej w Mierzawie Fot. shutterstock // Fot. FB / Policja Świętokrzyska

Od trzech dni trwa wielka akcja poszukiwawcza służb w województwie świętokrzyskim. Około 300 policjantów, drony, quady i śmigłowiec szukają 49-letniego Dariusza Równickiego. To były policjant, który jest podejrzany o zabójstwo teścia i zranienie teściowej w Mierzawie. Policja właśnie opublikowała jego wizerunek i zwróciła się z apelem.

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W niedzielę 21 czerwca policjanci kontynuują poszukiwania Dariusza Równickiego. Były policjant jest celem wielkiej obławy, służby ścigają go ws. brutalnego zabójstwa teścia. 49-latek ranił też nożem teściową, która w stanie ciężkim trafiła do szpitala. Wcześniej mężczyzna miał pokłócić się z żoną, a gdy ta udała się do swoich rodziców, poszedł za nią i to właśnie w ich domu w miejscowości Mierzawa miało dojść do tych dramatycznych scen.

Dariusz Równicki poszukiwany. Były policjant podejrzany o zabójstwo teścia w Mierzawie

Dariusz Równicki przez lata był policjantem. Odszedł ze służby w 2023 roku. Prokuratura Rejonowa w Jędrzejowie wydała wobec niego postanowienie o przedstawieniu zarzutu zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Sąd Rejonowy w Jędrzejowie zdecydował, że jak tylko mężczyzna zostanie odnaleziony, trafi do aresztu. Natomiast teraz wystawiono za nim list gończy.

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– Mamy sygnały, że mężczyzna był widziany w różnych miejscach, ale żaden z tych sygnałów się nie potwierdził – przekazał rzecznik świętokrzyskiej policji mł. insp. Kamil Tokarski w rozmowie z RMF FM. W akcję poszukiwawczą zaangażowano ogromne siły. Policjanci upublicznili też wizerunek podejrzanego:

Dariusz Równicki lat: 49 wzrost: około 180 cm włosy: krótkie, szatyn, ma zakola szczególna cecha: brak blizn, tatuaży

W chwili zdarzenia mężczyzna ubrany był w jasnoniebieską koszulkę z krótkim rękawem, ciemne spodnie dresowe oraz buty sportowe. Odjechał na żółto-czarnej hulajnodze elektrycznej.

Uruchomiony został specjalny numer telefonu: 516-385-635. "Można dzwonić, wysyłać sms-y lub zdjęcia. Gwarantujemy anonimowość. Każda informacja może pomóc w zatrzymaniu podejrzanego. Numer komórkowy został uruchomiony w związku z zarządzoną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach operacją policyjną" – czytamy w oświadczeniu policjantów. Można też dzwonić na nr alarmowy: 997 lub 112.

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Poszukiwany Dariusz Równicki odszedł z policji w 2023 r.

Jak informowaliśmy już w naTemat, świętokrzyscy policjanci potwierdzili, że poszukiwany w związku z zabójstwem teścia niegdyś pracował w policji. "Odszedł ze służby w lutym 2023 roku. Od początku związany był z pionem prewencji. Nie posiada specjalistycznych przeszkoleń, jak również pozwolenia na broń" – przekazano.

Mundurowi w najnowszym oświadczeniu przypominają też, co grozi za utrudnianie poszukiwań i pomoc podejrzanemu. "Ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w ucieczce, to przestępstwo, za które grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności" – dodano.

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