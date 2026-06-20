Policja szuka byłgo policjanta, który zaatakował teściów. Nie żyje jedna osoba. Fot. Shutterstock

W akcji 300 policjantów, psy tropiące i śmigłowiec. Trwa obława za 49-latkiem – byłym policjantem, który jest podejrzewany o to, że w miejscowości Mierzawa w województwie świętokrzyskim zabił swojego 80-letniego teścia i ciężko zranił teściową. Wcześniej pokłócił się z żoną.

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Do tragicznego zdarzenia doszło w piątek (19 czerwca) w miejscowości Mierzawa, położonej w gminie Wodzisław w powiecie jędrzejowskim. Najpierw para pokłóciła się w swoim domu. Kobieta wyszła z niego i udała się do rodziców.

Obława po ataku nożownika w Mierzawie. Były policjant miał zabić teścia i ranić teściową

Chwilę później dotarł tam jej mąż. Mężczyzna nagle miał zaatakować teściów, użył noża. Według ustaleń świętokrzyskich policjantów ugodził 80-letniego teścia i 76-letnią teściową. Na miejsce po chwili przyjechało pogotowie. Mimo natychmiastowej akcji ratunkowej życia seniora nie udało się uratować.

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Z kolei ranna kobieta została przetransportowana do szpitala z ciężkimi obrażeniami. W nocy przeszła operację. Teraz lekarze określają jej stan jako poważny, ale stabilny.

Sprawca ataku zbiegł z miejsca zbrodni. Trwają jego intensywne poszukiwania. Zmobilizowano ogromne siły.

"Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach zarządził Operację Policyjną na terenie całego województwa świętokrzyskiego, w którą na ten moment zaangażowano do poszukiwań już blisko 300 policjantów. Do tego wykorzystujemy quady, psy tropiące, drony oraz śmigłowiec z Komendy Głównej Policji" – czytamy w oświadczeniu świętokrzyskich policjantów.

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Potwierdzono również, że poszukiwany mężczyzna to były funkcjonariusz. "Odszedł ze służby w lutym 2023 roku. Od początku związany był z pionem prewencji. Nie posiada specjalistycznych przeszkoleń, jak również pozwolenia na broń" – przekazano.

Policja apeluje do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności i zgłaszanie wszelkich podejrzanych sytuacji pod numer alarmowy 112. Każdy sygnał od obywateli jest traktowany priorytetowo i poddawany wnikliwej weryfikacji przez śledczych. Jednocześnie jednak służby odradzają, aby próbować na własną rękę zatrzymać mężczyznę.

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Służby apelują o pomoc, ale proszą też o zachowanie ostrożności

"Apelujemy do wszystkich osób, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu sprawcy, o niezwłoczny kontakt z Policją. Jednocześnie informujemy, że mężczyzna nie jest uznawany za osobę szczególnie niebezpieczną, jednak prosimy o zachowanie ostrożności" – wskazano.

W sieci pojawiło się sporo komentarzy i próśb, aby udostępniono zdjęcie tego poszukiwanego mężczyzny. Jak podaje TVN24, policja właśnie przygotowuje się do publikacji wizerunku oraz pełnych danych podejrzewanego. Ma to nastąpić po "dopełnieniu niezbędnych procedur prawnych".