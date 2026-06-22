Turyści z zakazem wjazdu do Egiptu. Wszystko przez pęd za zasięgami Fot. phmarcosborsatto/Shutterstock

Egipt to jeden z najbardziej turystycznych krajów świata. Rocznie dociera tam nawet 19 milionów podróżnych. Piramidy, Luksor, rafa koralowa, piękne plaże i świetny stosunek jakości do ceny w tamtejszych hotelach są idealną zachętą. Jednak w zamian trzeba zaakceptować ich zasady. Inaczej kończy się z dożywotnim zakazem wjazdu.

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Jak wiele influencerzy i youtuberzy są w stanie zrobić, aby tylko podbić i podtrzymać swoje zasięgi? Polscy internetowi "celebryci" naprawdę wiele. W sieci pojawiają się relacje z Białorusi, youtuberzy mimo czwartego poziomu ostrzeżeń podróżowali do Iraku, a podczas eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie mówili, że nie wiedzieli o alertach dotyczących podróży do Dubaju. Jednak to amerykańska para poszła o krok za daleko w Egipcie, przez co już nigdy nie odwiedzi tego kraju.

Amerykanie nagrywali zakazane miejsce w Egipcie. Zostali przyłapani

Luksor i Dolina Królów to jedne z najważniejszych miejsc dla historii i kultury Egiptu, a także ze względu na turystów. Zobaczenie grobowców dawnych faraonów to niezwykła atrakcja i doświadczenie. Archeolodzy natomiast przyjeżdżają tam, aby prowadzić kolejne wykopaliska i odkrywać zapomniane miejsca.

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Z powodu dużego zainteresowania Dolina Królów była pokazana w mediach społecznościowych z każdej możliwej strony. Przynajmniej jeśli mówimy o części, którą można zwiedzać legalnie. Jak podaje Hurghada24.pl, amerykański bloger postanowił jednak zabłysnąć i pokazać swoim obserwującym nieznaną część tego miejsca.

Mężczyzna próbował najpierw przekupić niewielką kwotą strażników pilnujących miejscowych wykopalisk. Kiedy się to nie udało, po prostu zakradł się tam i zaczął nagrywać, a kolejne materiały przesyłał swojej dziewczynie, która od razu je montowała i przygotowywała do publikacji. Nagrania zostały jednak przerwane, kiedy mężczyznę złapali strażnicy.

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Dożywotni zakaz wjazdu do Egiptu dla Amerykanów od zakazanych nagrań

Po zatrzymaniu amerykańskiego blogera sprawa szybko nabrała tempa. Zabezpieczono jego telefon, na którym nagrane były zamknięte części katakumb, w tym artefakty i wnętrza. Szybko ustalono też, że materiały były przesyłane do kobiety, która przebywała w apartamencie na wyspie Al-Ba’irat na zachodnim brzegu Luksoru.

Policja Turystyczna zajęła się mężczyzną, a po chwili zapukała także do drzwi mieszkania, w którym przebywała kobieta. Oboje zostali zatrzymani i szybko okazało się, że to nie ich pierwsze przewinienie na terenie Egiptu. Wcześniej zostali oni już ukarani grzywną i pouczeniem za publikowanie treści zniesławiających kraj faraonów. Tamte materiały powstały w Gizie, czyli mieście niedaleko Kairu, w którym znajdują się piramidy i Wielkie Muzeum Egipskie.

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W związku z kolejnym poważnym naruszeniem egipskich przepisów parę spotkała surowa kara. Oboje zostali deportowani z terenu Egiptu. To jednak nie koniec. Tamtejsze MSW poinformowało, że zostali oni wpisani na tzw. czarną listę i otrzymali dożywotni zakaz wjazdu na teren kraju faraonów. Z tego kraju nie nagrają już żadnego materiału.