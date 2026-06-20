Ważne ostrzeżenie polskiej ambasady we Włoszech. Uważajcie 20 i 21 czerwca Fot. Todamo/Shutterstock

Włochy to jeden z ulubionych kierunków wyjazdowych Polaków niezależnie od pory roku. Ale to właśnie latem, czy to na długie wakacje, czy krótkie city breaki, udaje się tam najwięcej naszych podróżnych. Jeżeli będziecie tam wypoczywać w terminie 20–21 czerwca, miejcie się na baczności. Ostrzeżenie przesłała nawet polska ambasada.

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Włochy mają wszystko to, czego może potrzebować turysta. Piękne widoki, piaszczyste plaże, ciekawe atrakcje i kuchnię, która przyprawia o obłęd. Dlatego tak lubimy tam podróżować. Do tego wszystkiego dochodzi też gwarancja słońca. I to właśnie ta ostatnia kwestia będzie bardzo dużym problemem podczas najbliższych kilku dni.

Polska ambasada we Włoszech wydała ostrzeżenie. Piekielne upały zaleją Italię

Nasza ambasada we Włoszech wydała ostrzeżenie dla podróżnych i mieszkających tam Polaków przed falą piekielnych upałów, która opanowała cały kraj. Jak czytamy w komunikacie naszej dyplomacji, temperatury mają sięgać nawet 39 st. C. W takich warunkach o wypadki, poparzenia i zasłabnięcia będzie wyjątkowo łatwo.

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"'Kopuła gorąca' (Cupola di calore), utworzona przez masy zwrotnikowego powietrza znad Sahary, już w najbliższy weekend 'przykryje' północne i środkowe Włochy oraz Sardynię. Temperatury sięgną nawet do 39 st. C! Wasz plan zwiedzania wzbogacą tropikalne noce i wysoka wilgotność powietrza" – informuje polska ambasada w Rzymie.

Włoskie ministerstwo zdrowia wydało czerwone (najwyższe) alerty na sobotę i/lub niedzielę dla Bolonii, Bolzano, Brescii, Florencji, Mediolanu, Perugii, Rieti i Turynu. Ponadto nie ma regionu, dla którego nie wydano przynajmniej pierwszego poziomu ostrzeżeń na weekend 20–21 czerwca. Tym razem nawet o włoskie coolcation może być trudno. W związku z tym do zwiedzania trzeba się bardzo dobrze przygotować.

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Fala upałów przejdzie przez Włochy. Polska ambasada radzi, jak się zachować

W komunikacie polskiej ambasady w Rzymie, oprócz ostrzeżenia o upałach, znalazł się także obszerny poradnik, jak poradzić sobie z tak wysokimi temperaturami. Podstawowe zasady to zabranie ze sobą nakrycia głowy, kremu z filtrem UV, a także zapasu wody. Nasza dyplomacja przypomina, że w wielu miastach Italii można za darmo uzupełnić zapasy wody w miejskich źródełkach.

"Turyści, zachowajcie ostrożność – ten upał może być nie tylko męczący, ale i niebezpieczny! W razie przeciwwskazań medycznych nie przeceniajcie swoich możliwości – unikajcie godzin południowych i uważnie obserwujcie swój organizm. Wasze bezpieczeństwo jest najważniejsze" – zaapelowało nasze MSZ.

W komunikacie ambasada przestrzega także przed szukaniem ochłody w formie morskich kąpieli bez odpowiedniego nadzoru. Zaapelowano do turystów, aby korzystali wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk. Równocześnie należy pamiętać, aby nie zostawiać rzeczy osobistych na plaży bez nadzoru. Niestety kieszonkowcy we Włoszech działają w upały równie skutecznie co zawsze, a może nawet lepiej, bo wykorzystują zmęczenie, nieuwagę i chwilę kąpieli nieświadomych podróżnych.