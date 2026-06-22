Koniec obławy w Mierzawie. Podjerzany o zabicie teścia i zranienie teściowej w rękach policji. Fot. shutterstock // Fot. Facebook / Policja Świętokrzyska

Przełom w sprawie zbrodni w Mierzawie. Po kilku dniach intensywnych poszukiwań funkcjonariusze odnaleźli Dariusza R. – byłego policjanta podejrzanego o zabójstwo teścia i poważne zranienie teściowej. Pojawił się nawet film, jak mundurowi wyprowadzają go z lasu.

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W poniedziałek 22 czerwca zakończyły się poszukiwania Dariusza R. Były policjant był celem wielkiej obławy, służby ścigały go ws. brutalnego zabójstwa teścia. 49-latek ranił też nożem teściową. Wcześniej mężczyzna miał pokłócić się z żoną, a gdy ta udała się do swoich rodziców, poszedł za nią i to właśnie w ich domu w miejscowości Mierzawa miało dojść do tych dramatycznych scen.

Poszukiwania Dariusza R. na wielką skalę. W końcu go odnaleziono

Mimo natychmiastowej akcji ratunkowej życia seniora nie udało się uratować. Z kolei seniorka została przetransportowana do szpitala z ciężkimi obrażeniami. Przeszła operację. Lekarze określają jej stan jako poważny, ale stabilny. Sprawca ataku od razu zbiegł z miejsca zbrodni. Wiadomo było, że miał wtedy na sobie jasnoniebieską koszulkę z krótkim rękawem, ciemne spodnie dresowe oraz buty sportowe. Odjechał na żółto-czarnej hulajnodze elektrycznej.

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Od tamtej pory trwały intensywne poszukiwania. Zmobilizowano ogromne siły. "Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach zarządził Operację Policyjną na terenie całego województwa świętokrzyskiego, w którą na ten moment zaangażowano do poszukiwań już blisko 300 policjantów. Do tego wykorzystujemy quady, psy tropiące, drony oraz śmigłowiec z Komendy Głównej Policji" – czytaliśmy w oświadczeniu świętokrzyskich policjantów.

W poniedziałek na profilu policji świętokrzyskiej pojawił się nowy komunikat. "Zatrzymaliśmy poszukiwanego 49-latka, podejrzanego o zabójstwo i usiłowanie zabójstwa. Po godz. 12:20 został odnaleziony przez policjantów, niedaleko swojego miejsca zamieszkania. Trwają czynności w sprawie" – przekazano.

"Moment zatrzymania 49-latka podejrzanego o zabójstwo w miejscowości Mierzawa. Mężczyzna prowadzony jest przez funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji Policji w Kielcach" – dodano w kolejnym poście i upubliczniono nagranie.

Wiadomo już też, że Prokuratura Rejonowa w Jędrzejowie wydała wobec mężczyzny postanowienie o przedstawieniu zarzutu zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Natomiast Sąd Rejonowy w Jędrzejowie wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu.

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Poszukiwany Dariusz R. odszedł z policji w 2023 r.

Jak informowaliśmy już w naTemat, świętokrzyscy policjanci potwierdzili, że poszukiwany jak dotąd Dariusz R. niegdyś pracował w policji. "Odszedł ze służby w lutym 2023 roku. Od początku związany był z pionem prewencji. Nie posiada specjalistycznych przeszkoleń, jak również pozwolenia na broń" – ujawnili mundurowi.

W czasie akcji poszukiwawczej uruchomiono nawet specjalny numer telefony, na który można było dzwonić, wysyłać sms-y lub zdjęcia. Funkcjonariusze gwarantowali anonimowość. "Numer komórkowy został uruchomiony w związku z zarządzoną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach operacją policyjną" – informowali.

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