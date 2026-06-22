Action wprowadził do swojej oferty htowy produkt na upały. Fot. shutterstock // Fot. screen action.com

Lato rozkręca się na dobre, a prognozy pokazują, że nieprędko zrobi się chłodniej. Musimy przygotować się na upały. Znana sieć sklepów Action wprowadziła właśnie do swojej oferty przedmiot, który idealnie sprawdzi się na takie dni. Można się w nim jednocześnie opalać i schładzać. Mowa o specjalnym materacu, za który w Action zapłacimy o 100 zł taniej niż w innych sklepach.

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Gdy termometry dobijają do 30 kreski, a momentami nawet wyżej, to każdy z nas szuka sposobów na przetrwanie takiej fali upałów. Prognozy pogody mówią nawet o tym, że będzie 41 stopni w cieniu.

Ostatnio w naTemat podpowiadaliśmy sposób na ochłodzenie mieszkania, który od lat stosują Włosi (i wcale nie trzeba mieć klimatyzacji, aby poczuć ulgę).

Hit z Action na upały

Tym razem prawdziwą gratkę, dla tych którzy chcą się schłodzić, a jednocześnie poopalać przygotował Action. W tej popularniej sieci nie brakuje ciekawych i tanich gadżetów przekonaliśmy się już o tym nie raz.

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Tymczasem na sklepowych półkach pojawił się prawdziwy hit na upały. Mowa o materacu dmuchanym XL. Dostępne są różne kolory: różowy, niebieski i szary. I co ciekawe to nie jest taki zwykły materac.

Posiada podpórkę pod szyję. Ma też uchwyt na kubek. Można do niego nalać wody – schłodzić się i jednocześnie opalać. Jest wykonany w 100 proc. z PVC z recyklingu.

"Nadmuchiwany materac jest idealny na dzień spędzony na słońcu! Możesz wygodnie leżeć na plecach, a materac zapewni Ci komfort podczas opalania. Idealny na basen, plażę, a nawet do ogrodu. Przygotuj się na relaks na słońcu" – czytamy w ogłoszeniu sprzedawcy.

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Fot. action.com

Interesująca wydaje się też jego cena. Taki materac XL kosztuje w Action 69 zł. Za taki sam materac w innych miejsach trzeba zapłacić przynajmniej 100 zł więcej.

Inne ciekawe rzeczy w Action

Jeśli jednak nie zamierzasz zostawać w domu na ten upalny czas Bartosz Godziński w naTemat przygotował zestawienie kilku rzeczy z Action, które musisz zabrać, jadąc do Chorwacji. Przydadzą się już w trasie.

Po pierwsze przenośny prysznic za 44,99 zł. Długa jazda autostradą potrafi mocno dać w kość. Szybkie przemycie się na parkingu staje się marzeniem każdego kierowcy i pasażera. Z pomocą przychodzi przenośny prysznic z Action. To kompaktowe urządzenie zasilane jest wydajnym akumulatorem o pojemności 4000 mAh, co pozwala na wielokrotne użycie na wycieczce, kempingu czy ogrodzie.

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Po drugie składany panel słoneczny za 85,95 zł (w promocji 72,95 zł). Rozładowany smartfon to ogromny stres w obcym kraju. Brak dostępu do map potrafi zepsuć najciekawszą wycieczkę. Rozwiązaniem tego problemu jest powerbank, ale i przenośna mata fotowoltaiczna. Posiada wyjścia USB-A oraz USB-C i ma wymiary zaledwie 4,1 x 38,5 x 20 cm, więc jest bardzo mobilny.

Ostatnio opisywaliśmy też inny ciekawy przedmiot, idealny na zewnątrz, gdy wieczorami atakują nas komary. Chodzi o pułapkę na owady Nor-Tec, opartej na technologii LED UV. To rozwiązanie wykorzystuje światło o konkretnej długości fali, które działa na insekty jak magnes. Komary czy muchy, zwabione blaskiem żarówki, mają być następnie bezpiecznie i skutecznie chwytane wewnątrz urządzenia.

To, co może wyróżniać ten model na tle konkurencji, to jego cicha praca. Według producenta urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o użytku wewnątrz pomieszczeń, takich jak sypialnie czy salony. Dzięki temu mamy pożegnać się z irytującym bzyczeniem tuż nad uchem, gdy próbujemy zasnąć.

Pułapka nie emituje żadnych toksyn, co czyni ją także bezpiecznym wyborem dla rodzin z dziećmi czy właścicieli czworonogów. A co najważniejsze i najbardziej przyciągające uwagę, to cena, która jest zaskakująco niska jak na taki gadżet. Pułapka na owady z Action kosztuje zaledwie 17 zł.