Prokurator Piotr Skiba ujawnia, jak wyglądało przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego. Fot. screen TVP Info

Przesłuchanie lekarza Emila Jędrzejewskiego, który ma mieć wiedzę o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym, już się zakończyło. – Prokuratorzy zadali świadkowi kilkadziesiąt pytań. Świadek każde z pytań skwitował milczeniem – przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba.

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Przypomnijmy, że chirurg Emil Jędrzejewski został wezwany na przesłuchanie w trybie pilnym po tym, jak udzielił wywiadu w kanale Zero, gdzie ujawniał rzekome nieprawidłowości, do których miało dochodzić na SOR-ze Szpitala Południowego w Warszawie.

Okazuje się jednak, że podczas przesłuchania nie odpowiedział na żadne z pytań zadanych przez śledczych. Z relacji rzecznika prok. Piotra Skiby wynika, że lekarz nie chciał wypowiadać się bez pełnomocnika.

Tym razem Jędrzejewski nabrał wody w usta

– Świadek zakomunikował, że nie chce zeznawać bez udziału pełnomocnika. Poinformował, iż nie udało mu się do chwili obecnej ustanowić pełnomocnika, złożył krótkie oświadczenie w zakresie niemożności zeznawania w dniu dzisiejszym i wnosił o odroczenie terminu przesłuchania – przekazał rzecznik warszawskiej Prokuratury Okręgowej.

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– Prokuratorzy referenci obu postępowań, którzy brali udział w przesłuchaniu, poinformowali świadka, że nie jest możliwe przełożenie tego terminu, biorąc pod uwagę, iż świadek jest osobą, która posiada istotne informacje dotyczące dwóch postępowań, co komunikował wczoraj w godzinach wieczornych w nagraniu jednego z programów telewizyjnych – tłumaczył prok. Skiba.

– Ja wychodzę z założenia, że jeśli ktoś idzie z bombą informacyjną do programu telewizyjnego i mówi rzeczy wskazujące na popełnienie bardzo poważnych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, gdzie mówimy o nośnym temacie (...), to podejrzewam, że takie informacje ma nie tylko w dokumentach niezbędnych, które może posiadać, ale przede wszystkim w głowie i w pamięci – podkreślił rzecznik.

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Wyznaczono nowy termin przesłuchania

Prokuratura chciała także zabezpieczyć do analiz telefon dr Jędrzejewskiego, ale chirurg miał oznajmić, że "nie jest to to samo urządzenie, za pośrednictwem którego zgłaszał nieprawidłowości".

– Przesłuchanie zakończyło się wyznaczeniem nowego terminu przesłuchania świadka, na który zobowiązany został świadek do przybycia z udziałem ustanowionego pełnomocnika i złożenia zeznań – podał na koniec prok. Skiba. Ostatecznie termin został wyznaczony na poniedziałek (29 czerwca) na godzinę 9:00.

Prok. Piotr Antoni Skiba ujawnił również, że śledczy przeanalizowali te postępowania dotyczące zgonów, które miały nastąpić na SOR Szpitala Południowego. – Jak na razie w żadnym z tych postępowań nie pojawia się nazwisko osoby doktora Dawida K. – dodał.

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W sprawie afery w WSP ma niebawem zeznawać także prezydent miasta Rafał Trzaskowski.

Wywiad Jędrzejewskiego w Kanale Zero

Przypomnijmy, że doktor Jędrzejewski opisał w Kanale Zero mechanizm, w którym niedoświadczony rezydent na pierwszym roku specjalizacji, Dawid Kacprzyk, miał zyskać ogromne wpływy i nieformalnie kierować oddziałem.

Według słów sygnalisty, lekarz ten miał traktować pacjentów jak "fantomy", a w przypadku błędów rzekomo fałszować dokumentację medyczną. Padły też przerażające oskarżenia o ukrywanie zgonów.

– Pacjenci przyjęci na SOR umierali niezaopiekowani, pracownicy oddziału 'przypominali sobie' o nich po kilku godzinach i wykonywali im tomografię, żeby coś markować. Tam giną ludzie, bo ktoś się uczy. Każdy przypadek śmierci na SOR powinien być przeanalizowany – twierdził na antenie lekarz.

Symbolem tej patologii miała być sprawa pacjenta, który zmarł w szpitalnej toalecie, a jego ciało pośmiertnie zbadano tomografem, aby zamaskować brak procedur.

Sygnalista podkreślił, że w szpitalu panowała "zmowa milczenia", a próby interwencji u dyrekcji kończyły się ignorowaniem problemu. Ostatecznie chirurg zdecydował się na wysłanie wiadomości do Rafała Trzaskowskiego na komunikatorze, błagając o ratunek dla pacjentów i usunięcie rezydenta z funkcji. Dwa miesiące później sygnalista został zwolniony.