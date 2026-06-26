Prosty błąd z wymianą oleju w samochodzie. Jednym nawykiem możesz zepsuć silnik Fot. Pressmaster / shutterstock

Wymiana oleju to jedna z podstawowych czynności w serwisowaniu auta, której lepiej nie odkładać nigdy na później. Jak często to robić i czy zalecenia producenta to dobra wskazówka? Nie zawsze, bo kluczowy jest sposób eksploatacji samochodu.

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Kiedyś wielu mechaników powtarzałoby jedną formułkę, że trzeba wymieniać olej silnikowy co 10-15 tysięcy kilometrów, albo raz w roku. W nowych autach wygląda to inaczej, bo producenci dopuszczają dłuższy okres jazdy bez wymiany – nawet 25-30 tys. km. To tzw. podejście long-life. W tej zasadzie jest jednak prosty haczyk, o którym warto pamiętać.

Wymiana oleju w samochodzie. Jeden nawyk i awaria silnika

Zacznijmy od tego, że smarowania wymaga każdy silnik spalinowy. Olej silnikowy spełnia ważne funkcje – zmniejsza tarcie, minimalizuje wytwarzane ciepło, wiąże zanieczyszczenia i neutralizuje je w filtrze. Dobrze nasmarowany silnik to nie tylko jego lepsza praca, ale także wydajność oraz mniejsza awaryjność.

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Zużycie oleju silnikowego to naturalny proces w eksploatacji auta. Traci on swoje naturalne właściwości i trzeba go wymienić – a zużyte opakowania po oleju silnikowym oddać do odpowiedniego punktu zbiórki. W najnowszych samochodach w instrukcjach znajdziecie zalecenie o wymianie oleju nawet co 30 tysięcy kilometrów. Nie bez powodu, bo receptury olejów są coraz lepsze, jednak wskazówka producenta zwykle odnosi się do optymalnych warunków pracy silnika.

Realnie na częstotliwość wymiany oleju wpływa wiele rzeczy. To m.in. wiek pojazdu, czas pracy silnika czy liczba rozruchów w ciągu dnia. Ważne jest również w jakiej temperaturze pracuje silnik, styl jazdy – warto tu poznać konsekwencje jazdy na wysokich obrotach silnika, warunki atmosferyczne, a nawet jakość powietrza w miejscu, gdzie użytkujemy auto.

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Wymiana oleju silnikowego raz w roku?

Trzeba też pamiętać, że olej silnikowy po prostu się starzeje i traci swoje właściwości. Częstotliwość wymiany oleju trzeba więc dostosować do prawdziwych warunków eksploatacji samochodu. Zalecenia producenta mogą być jedynie wskazówką. No i co ważne – przy wymianie oleju silnikowego zawsze należy też wymienić filtr oleju, który wychwytuje zanieczyszczenia w układzie smarowania. Taką wymianę filtrów i oleju najlepiej zaplanować łącznie.

Na pytanie, co ile wymieniać olej silnikowy, nigdy nie będzie jednej odpowiedzi. Podobnie jak na to, ile kosztuje podstawowy przegląd w samochodzie. Inaczej będziemy serwisować auto, którym jeździmy tylko na krótkich odcinkach w mieście, a jeszcze inne zasady obowiązują, gdy wyjeżdżamy w długie trasy i wykręcamy tysiące kilometrów miesięcznie. To oczywiście nie dotyczy tylko wymiany oleju, ale również klocków czy tarcz hamulcowych. A odkładanie przeglądów na później tylko pogarsza sytuację.

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