W Białośliwiu zderzyły się dwa osobowe pociągi Fot. Zrzut ekranu / Facebook / faktypilskie.pl

W czwartek 25 czerwca w miejscowości Białośliwie (woj. wielkopolskie) doszło do poważnego wypadku. Zderzyły się tam dwa pociągi. Na ten moment służby nie przekazały informacji o ofiarach śmiertelnych, ale pojawiają się doniesienia o osobach rannych.

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Jak poinformował lokalny portal "Głos Wielkopolski", w czwartek 25 czerwca w miejscowości Białośliwie (powiat pilski, województwo wielkopolskie) doszło do zderzenia dwóch pociągów. Ze wstępnych doniesień wynika, że wypadek miał miejsce w okolicach godziny 18:00. Sytuacja jest dynamiczna, na miejscu pracuje kilkanaście zastępów straży pożarnej.

W Białośliwiu zderzyły się dwa pociągi osobowe

– Na tę chwilę wiemy, że było zderzenie pociągów osobowego i towarowego. To bardzo świeża sprawa. Rzecznik prasowy z Piły będzie zaraz też jechał tam na miejsce. Jak dojedzie, to będziemy wiedzieć więcej – przekazało początkowo w rozmowie z "Głosem Wielkopolskim" biuro prasowe wielkopolskiej policji.

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Na ten moment wiadomo już, że w wypadku brały udział jednak dwa pociągi pasażerskie. Jak przekazał stacji TVN24 asp. Martin Halasz z poznańskiej Komendy Wojewódzkiej PSP, w pobliżu stacji w Białośliwiu zderzyły się ze sobą dwa składy pasażerskie: pociąg Intercity oraz pociąg lokalnego przewoźnika.

Rzecznik prasowy PKP Intercity Michał Wrzosek na antenie TVN24 sprecyzował dodatkowo, że chodzi o pociąg POLREGIO, który jechał z Piły do Bydgoszczy oraz PKP Intercity, relacji Warszawa Wschodnia-Białogard. W wyniku zderzenia dwóch składów miał wykoleić się ostatni z wagonów pociągu PKP Intercity i fragment elektrycznego zespołu trakcyjnego pociągu POLREGIO.

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Wszystko wskazuje na to, że do kolizji obu pociągów doszło w momencie mijania. Sprawą zajmuje się Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.

Informacje o rannych

Według przekazywanych informacji, w pociągu PKP Intercity jechało około 200 pasażerów, natomiast w drugim składzie POLREGIO podróżowało około 20 pasażerów.

Michał Wrzosek dodał, że w wypadku nie ma rannych, którzy musieliby zostać przewiezieni do szpitala. Jest jednak kilka osób poszkodowanych, które w wyniku zdarzenia mają siniaki i ogólne potłuczenia. – I tym osobom została udzielona pomoc na miejscu – przekazał rzecznik PKP Intercity.

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Lokalny portal informacyjny faktypilskie.pl zamieścił film z przebiegu akcji służb w Białośliwiu.

Spore utrudnienia w ruchu kolejowym

Ruch pociągów na linii Piła-Bydgoszcz został tymczasowo wstrzymany. Jak podają Polskie Linie Kolejowe w serwisie X, "doszło również do uszkodzenia infrastruktury kolejowej, m. in. rozjazdów". Ponowne wznowienie ruchu na trasie będzie z kolei możliwe dopiero po "wkolejeniu wagonów oraz naprawie infrastruktury".

– Jest organizowana w tej chwili zastępcza komunikacja autobusowa dla pasażerów i przejazd dwoma torami na linii nr 18 jest nieczynny. Są badane oczywiście przyczyny tego zdarzenia – poinformował Michał Wrzosek w TVN24.