Śledztwo w sprawie generała Marka Papały utknęło w martwym punkcie na blisko trzy dekady Kadr z dokumentu "Zabić Papałę

28. rocznica zabójstwa generała Marka Papały wypada właśnie dzisiaj, czyli 25 czerwca. Od niemal trzech dekad sprawa pozostaje nierozwiązana. Do tej pory nikt nie usłyszał wyroku i nadal nie wiemy, kto pociągał za sznurki w 1998 roku.

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Marek Papała był Komendantem Głównym Policji w latach 1997–1998. Pochodzący z Podkarpacia oficer cieszył się ogromnym autorytetem w środowisku i bardzo szybko wspiął się na sam szczyt służbowej hierarchii.

Niespodziewana dymisja zaledwie kilka miesięcy przed śmiercią stanowiła wstęp do dramatu, który wstrząsnął opinią publiczną oraz samymi policjantami. Od tamtych wydarzeń minęło ponad ćwierć wieku, a wymiar sprawiedliwości wciąż bezradnie rozkłada ręce, mierząc się ze swoją największą porażką.

Tajemniczy strzał przed mokotowskim blokiem

W czwartkowy wieczór były szef policji podjechał autem pod swój adres przy ulicy Rzymowskiego w Warszawie. Zanim zdążył opuścić wnętrze służbowego Daewoo, napastnik oddał precyzyjny strzał prosto w jego głowę.

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Ciało oficera odnalazła przerażona małżonka. "Sprawców nie wykryto do dziś i ta sprawa jest największą porażką polskiej Policji i prokuratury" – przypomina dosadnie Gazeta Policyjna.

Serwis Policja.pl podaje, że sprawa od samego nie miała twardych dowodów w postaci DNA, bezpośrednich świadków czy nagrań. Dlatego szybko powołano specjalną grupę operacyjną Generał do rozwikłania zagadki. Złapanie bandytów uznano za sprawę honoru, ale zamiast zatrzymań, chaos się pogłębiał.

Na wczesnym etapie dochodzenia badano 11 wariantów, m.in. prywatne rozliczenia, ingerencję polityczną czy zwykły rabunek. Żaden scenariusz nie wyprowadził śledczych na prostą. Upływające miesiące działały wyłącznie na korzyść sprawcy lub sprawców mokotowskiej zbrodni.

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Pamięć o generale wciąż żywa w szeregach formacji

Nawet po niemal trzech dekadach śmierć byłego szefa pozostaje żywym wspomnieniem wśród policji. Dzisiaj nadinsp. Roman Kuster, I Zastępca Komendanta Głównego Policji, złożył wieniec na grobie generała, oddając mu hołd w imieniu całej formacji.

Rocznica śmierci gen. Marka Papały. Fot. Paweł Ostaszewski - Gabinet Komendanta Głównego Policji

Kwiaty złożyli również przedstawiciele Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, a zgromadzeni uczcili pamięć zmarłego minutą ciszy. Podczas uroczystości wybrzmiała melodia "Śpij kolego".

Z Pruchnika na Powązki Wojskowe. Pośmiertna droga generała

Marek Papała początkowo spoczął w rodzinnym Pruchniku na Podkarpaciu. Dopiero w 2021 roku, po ekshumacji przeprowadzonej rok wcześniej, prochy generała przeniesiono na Powązki Wojskowe w Warszawie.

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Przez lata policja podkreślała, że wyjaśnienie okoliczności śmierci komendant jest obowiązkiem wobec jego rodziny oraz całej historii polskiej Policji. Niestety, uroczystościom co roku towarzyszy bolesna świadomość niewyjaśnionej zagadki.

Gróg gen. Marka Papały. Fot. Paweł Ostaszewski - Gabinet Komendanta Głównego Policji

Setki świadków i zero skazanych

Przez dekady państwo angażowało gigantyczne zasoby w to dochodzenie. Służby wzięły pod lupę około 400 świadków, maglując dziesiątki z nich wielokrotnie. Przyniosło to kilka głośnych, lecz ostatecznie chybionych procesów.

Portal Policja.pl informuje, że na ławie oskarżonych początkowo zasiedli bossowie gangu pruszkowskiego. Byli to między innymi Ryszard Bogucki oraz Andrzej Zieliński ps. Słowik. Zostali obciążeni zarzutami współudziału i zlecenia morderstwa. Sądy zmiażdżyły jednak akty oskarżenia z powodu braku solidnych materiałów dowodowych.

Po fiasku wątku mafijnego prokuratorska machina ruszyła w zupełnie innym kierunku. Raport Warszawski zaznacza, że oskarżyciele próbowali następnie udowodnić winę członkom szajki kradnącej samochody. Głównym podejrzanym został Igor M., zamożny złodziej luksusowych pojazdów.

Organy ścigania postawiły na hipotezę o przypadkowym morderstwie na tle rabunkowym. Ta koncepcja również runęła. "Ostatecznie nikt nie został skazany" – podsumowują krótko warszawscy dziennikarze. Śledztwa zakończyły się fiaskiem.

Niewykryci sprawcy i nadzieja w Archiwum X

Wielotomowe teczki śledcze wciąż kurzą się w archiwach. Również ogłoszony po latach wyrok sądu ws. zabójstwa gen. Marka Papały nie zamknął sprawy w społecznym odczuciu. Szansa na wskazanie osób pociągających za sznurki maleje z każdym rokiem.

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Błędy formalne podczas zabezpieczania osiedlowego parkingu mszczą się do dziś. "Z biegiem lat wydaje się coraz mniej prawdopodobne, żebyśmy poznali odpowiedź na pytanie, kto stoi za zabójstwem Marka Papały" – ocenia realistycznie Raport Warszawski.

Postępowanie utknęło w martwym punkcie pomimo głośnych zapowiedzi polityków i ciągłych przetasowań na stanowiskach prokuratorskich. Jedyną deską ratunku pozostaje już tylko słynne Archiwum X.