Fot. Magda Wygralak / Shutterstock

Promocje na kawę dziś i jutro pozwalają sporo zaoszczędzić. Przejrzeliśmy gazetki i wybraliśmy najciekawsze okazje. Najmocniejsza promocja na kawę w Biedronce przebija wszystkich, ale w innych marketach też można się obkupić.

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Kawa podrożała w ostatnich miesiącach i choć sytuacja na świecie niby się ustabilizowała, to sieci handlowe nie zamierzają obniżyć regularnej ceny w sklepach. Dlatego łapanie się na zniżki i uważne analizowanie gazetek stało się nawykiem wielu z nas.

Biedronka rozdaje kawę Jacobs za darmo. Zasady akcji 1+1 gratis

Klienci Biedronki mogą zacierać ręce na widok najnowszej akcji. Sieć postawiła na sprawdzone rozwiązanie i zaoferowała popularną kawę Jacobs w układzie 1+1 gratis. Zasada jest prosta: zabierasz z półki dwie paczki, a system przy kasie automatycznie zeruje rachunek za jedną z nich.

Cena regularna za 1 kg to 89,99 zł (a propos wysokich cen kawy...) Po skorzystaniu z promki wyjdzie nas to zaledwie 45 zł za kilogramowe opakowanie, czyli 90 zł za dwie paczki zamiast 180 zł. Można dowolnie mieszać paczki Kronung, Crema i Espresso.

Trzeba jednak pamiętać o tym, by zeskanować kartę lub aplikację Moja Biedronka. Limit dzienny to 4 sztuki na konto (czyli max 2 gratis). To doskonały moment, by zrobić zapasy na długie tygodnie.

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Promocja na kawę w Biedronce Fot. Biedronka

Promocje na kawę w innych marketach. Tu też zrobisz tanie zakupy

Wielka wojna cenowa trwa, a konkurencja nie śpi. Zobacz, gdzie jeszcze zrobisz opłacalne zapasy kawy:

Dino (oferta do 30.06.2026)

  • Najlepsza okazja: Kawa mielona Eduscho Family (500 g) – przy zakupie dwóch sztuk cena wynosi 24,89 zł za opakowanie, co stanowi sporą oszczędność względem ceny regularnej 37,99 zł.

    • Aldi (oferta do 28.06.2026)

  • Najlepsza okazja: Kawa mielona Dallmayr Classic Intense (500 g) – w ramach promocji 1+1 GRATIS, co przy cenie regularnej 45,99 zł pozwala nabyć dwie paczki w cenie jednej (realny koszt to 22,99 zł za sztukę).
  • Warta uwagi: Kawa mielona Eduscho Family (500 g) – również dostępna w promocji 1+1 GRATIS przy cenie regularnej 37,99 zł za sztukę.

    • Kaufland (oferta do 01.07.2026)

  • Najlepsza okazja: Kawa mielona MK Café Crema (500 g) – z kartą Kaufland Card kosztuje 24,99 zł (37 proc. taniej od ceny regularnej 39,99 zł).
  • Warta uwagi: Kawa w kapsułkach Tchibo Cafissimo – z kartą Skarbonka dostępna za 15,59 zł za opakowanie (30 proc. taniej).

    • Lidl (oferta do 28.06.2026)

  • Najlepsza okazja: Wszystkie kawy rozpuszczalne Bellarom – z aplikacją Lidl Plus drugi, tańszy produkt kupisz 50 proc. taniej przy zakupie dwóch sztuk.

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    Wysokie ceny sprawiają, że na targowiskach w internecie kwitnie szara strefa. Zorganizowani oszuści bezczelnie kopiują opakowania globalnych marek. Giuseppe Lavazza przyznał w "Rzeczpospolitej", że branża przeżywa "bezprecedensowy okres". Jak radzić sobie z klonami? "Prawdziwy producent zawsze obiecuje konsumentom to samo. Nigdy nie zmieniamy mieszanek" – deklaruje Lavazza.

    Do nielegalnych paczek rzadko trafia arabika czy robusta. Częściej znajdziemy tam cykorię, kukurydzę czy wypełniacze. "Soję w postaci mąki (...) dodaje się głównie po to, by obniżyć koszty produkcji" – poinformowali dziennikarze "Faktu".

    Szybkie zdemaskowanie fałszywki zacznij od... ceny. Zbyt niska kwota powinna natychmiast obudzić czujność. "Nie ma cudów. Za 50 zł nie kupicie oryginalnej Lavazzy" – ostrzega twórca z TikToka.

    Po otwarciu zbadaj aromat. Autentyczny produkt mocno pachnie, jest odrobinę oleisty i grudkowaty. Podróbka przypomina suchy, płaski pył. Dokładnie sprawdź też informacje na opakowaniu. Obecność słów takich jak "napój o smaku" lub wymienione zboża dyskwalifikują towar.

    Jeśli nadal masz wątpliwości, wykonaj prosty eksperyment ze szklanką wody. "Prawdziwe ziarna kawy (...) mają tendencję do unoszenia się na wodzie z powodu niższej gęstości, podczas gdy zmodyfikowane ziarna mają tendencję do tonięcia" – instruuje firma AlpVision. Ta zasada działa identycznie w przypadku zmielonych mieszanek.