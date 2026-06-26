Fot. Magda Wygralak / Shutterstock

Promocje na kawę dziś i jutro pozwalają sporo zaoszczędzić. Przejrzeliśmy gazetki i wybraliśmy najciekawsze okazje. Najmocniejsza promocja na kawę w Biedronce przebija wszystkich, ale w innych marketach też można się obkupić.

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Kawa podrożała w ostatnich miesiącach i choć sytuacja na świecie niby się ustabilizowała, to sieci handlowe nie zamierzają obniżyć regularnej ceny w sklepach. Dlatego łapanie się na zniżki i uważne analizowanie gazetek stało się nawykiem wielu z nas.

Biedronka rozdaje kawę Jacobs za darmo. Zasady akcji 1+1 gratis

Klienci Biedronki mogą zacierać ręce na widok najnowszej akcji. Sieć postawiła na sprawdzone rozwiązanie i zaoferowała popularną kawę Jacobs w układzie 1+1 gratis. Zasada jest prosta: zabierasz z półki dwie paczki, a system przy kasie automatycznie zeruje rachunek za jedną z nich.

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Cena regularna za 1 kg to 89,99 zł (a propos wysokich cen kawy...) Po skorzystaniu z promki wyjdzie nas to zaledwie 45 zł za kilogramowe opakowanie, czyli 90 zł za dwie paczki zamiast 180 zł. Można dowolnie mieszać paczki Kronung, Crema i Espresso.

Trzeba jednak pamiętać o tym, by zeskanować kartę lub aplikację Moja Biedronka. Limit dzienny to 4 sztuki na konto (czyli max 2 gratis). To doskonały moment, by zrobić zapasy na długie tygodnie.

Promocja na kawę w Biedronce Fot. Biedronka

Promocje na kawę w innych marketach. Tu też zrobisz tanie zakupy

Wielka wojna cenowa trwa, a konkurencja nie śpi. Zobacz, gdzie jeszcze zrobisz opłacalne zapasy kawy:

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Dino (oferta do 30.06.2026)

Najlepsza okazja : Kawa mielona Eduscho Family (500 g) – przy zakupie dwóch sztuk cena wynosi 24,89 zł za opakowanie , co stanowi sporą oszczędność względem ceny regularnej 37,99 zł.

Aldi (oferta do 28.06.2026)

Najlepsza okazja : Kawa mielona Dallmayr Classic Intense (500 g) – w ramach promocji 1+1 GRATIS , co przy cenie regularnej 45,99 zł pozwala nabyć dwie paczki w cenie jednej (realny koszt to 22,99 zł za sztukę). Warta uwagi : Kawa mielona Eduscho Family (500 g) – również dostępna w promocji 1+1 GRATIS przy cenie regularnej 37,99 zł za sztukę.

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Kaufland (oferta do 01.07.2026)

Najlepsza okazja : Kawa mielona MK Café Crema (500 g) – z kartą Kaufland Card kosztuje 24,99 zł (37 proc. taniej od ceny regularnej 39,99 zł). Warta uwagi : Kawa w kapsułkach Tchibo Cafissimo – z kartą Skarbonka dostępna za 15,59 zł za opakowanie (30 proc. taniej).

Lidl (oferta do 28.06.2026)

Najlepsza okazja : Wszystkie kawy rozpuszczalne Bellarom – z aplikacją Lidl Plus drugi, tańszy produkt kupisz 50 proc. taniej przy zakupie dwóch sztuk.

Plaga podróbek kawy zalewa Polskę. Jak sprawdzić, czy kawa jest prawdziwa?

Wysokie ceny sprawiają, że na targowiskach w internecie kwitnie szara strefa. Zorganizowani oszuści bezczelnie kopiują opakowania globalnych marek. Giuseppe Lavazza przyznał w "Rzeczpospolitej", że branża przeżywa "bezprecedensowy okres". Jak radzić sobie z klonami? "Prawdziwy producent zawsze obiecuje konsumentom to samo. Nigdy nie zmieniamy mieszanek" – deklaruje Lavazza.

Do nielegalnych paczek rzadko trafia arabika czy robusta. Częściej znajdziemy tam cykorię, kukurydzę czy wypełniacze. "Soję w postaci mąki (...) dodaje się głównie po to, by obniżyć koszty produkcji" – poinformowali dziennikarze "Faktu".

Szybkie zdemaskowanie fałszywki zacznij od... ceny. Zbyt niska kwota powinna natychmiast obudzić czujność. "Nie ma cudów. Za 50 zł nie kupicie oryginalnej Lavazzy" – ostrzega twórca z TikToka.

Po otwarciu zbadaj aromat. Autentyczny produkt mocno pachnie, jest odrobinę oleisty i grudkowaty. Podróbka przypomina suchy, płaski pył. Dokładnie sprawdź też informacje na opakowaniu. Obecność słów takich jak "napój o smaku" lub wymienione zboża dyskwalifikują towar.

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