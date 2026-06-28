Hotel Gołębiewski reaguje na film Książula. Zapłacił fortunę za noc nad Bałtykiem Fot. YouTube / KSIĄŻULO

Książulo w Hotelu Gołębiewski w Pobierowie trafił na serię wpadek w nowym obiekcie, przez które aż przerwał swój pobyt i zażądał zwrotu pieniędzy. W reakcji na materiał youtubera przedstawiciele hotelu opublikowali oficjalne stanowisko.

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32 stopnie w apartamencie za blisko 5 tys. zł na noc. Takie doświadczenie miał znany youtuber Książulo w nowo otwartym hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Zepsuta klimatyzacja to nie był jedyny problem, o czym więcej pisaliśmy już w naTemat.

Można było się spodziewać, że przedstawiciele hotelu nie pozostawią tej sprawy bez reakcji. Niecałe 18 godzin po publikacji film Książula o hotelu Gołębiewski zebrał ponad 890 tys. wyświetleń. O jego wizycie zrobiło się głośno, a internauci komentują serię wpadek, na które youtuber trafił w nowym obiekcie.

Hotel Gołębiewski odpowiada na film Książula

Portal o2.pl zwrócił się po oświadczenie w tej sprawie do hotelu Gołębiewski. "Ubolewamy, że pobyt Pana Szymona "Książula" i jego ekipy nie spełnił ich oczekiwań. Podczas pobytu goście zgłosili problem z temperaturą w apartamencie, mimo iż wcześniej podobna usterka nie wystąpiła. Testy klimatyzacji we wszystkich pomieszczeniach, przeprowadzone przed udostępnieniem ich gościom, nie wykazały nieprawidłowości" – zapewniono w przesłanym komunikacie.

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Dodano jednak, że niezależnie od temperatury panującej na zewnątrz, "niespotykanej, a wręcz rekordowej, taka sytuacja nie powinna mieć miejsca". "Po otrzymaniu zgłoszenia nasz zespół techniczny niezwłocznie podjął działania mające na celu przywrócenie prawidłowego działania systemu klimatyzacji. Wystąpiliśmy również do dostawcy z prośbą o wyjaśnienie możliwej przyczyny awarii, aby wyeliminować ryzyko jej powtórzenia" – czytamy w oświadczeniu na stronie o2.pl.

Na co skarżył się Książulo? Klimatyzacja i brązowa woda w apartamencie

Na co dokładnie skarżył się Książulo ze swoją ekipą? Tym razem jedzenie było najmniejszym problemem. Oprócz niedziałającej klimatyzacji mieli problem z brązową wodą w kranie. Odkryli to w momencie, gdy chcieli napełnić wannę. Książulo podkreśla w materiale, że obsługa hotelu sama nie zaproponowała im możliwości zmiany pokoju.

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Taka opcja pojawiła się dopiero w momencie, gdy sami zasugerowali, że to może być rozwiązaniem problemu. Tyle że problem z klimatyzacją miał występować w całym obiekcie i nikt nie dawał im gwarancji, że w innym pokoju będą mieli lepsze warunki.

Ceny w Hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Kiedy będzie taniej?

Otwarcie Hotelu Gołębiewskiego w Pobierowie to bez wątpienia najgorętsze wydarzenie czerwca nad polskim Bałtykiem, zwłaszcza że pogoda dotychczas średnio tam sprzyjała. Najwięcej dyskusji budziły ceny w hotelu. Właściciele jednak dość szybko zweryfikowali swój cennik. Wiadomo, kiedy będzie taniej – pisała o tym w naTemat Klaudia Zawistowska z działu Podróże.