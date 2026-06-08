Maja Chwalińska walczy o dziką kartę do Wimbledonu Fot. Zrzut ekranu / YouTube / Roland Garros

Maja Chwalińska to zdecydowane objawienie tegorocznej edycji Roland Garros. Na horyzoncie pojawił się już jednak kolejny turniej wielkoszlemowy – Wimbledon. Nasza tenisistka walczy o dziką kartę do głównej drabinki, w czym przeszkodzić jej mogą słynne siostry Williams.

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Maja Chwalińska zachwyciła kibiców z całego świata rewelacyjną formą na francuskich kortach. Do Paryża przyjechała jako 114. zawodniczka rankingu WTA, a po przejściu kwalifikacji dotarła aż do wielkiego finału, który ostatecznie wygrała Mirra Andriejewa. Teraz zbliża się już kolejny wielkoszlemowy turniej – Wimbledon. Aby zagrać w nim bez kwalifikacji, Polka potrzebuje specjalnej przepustki, tzw. dzikiej karty, której przyznawanie bywa owiane tajemnicą, a obecnie mają się o nią starać także inne legendarne gwiazdy kobiecego tenisa.

Maja Chwalińska walczy o dziką kartę na Wimbledon. Zamrożony ranking i wniosek do organizatorów

Przyjeżdżając na Roland Garros, Maja Chwalińska zajmowała 114. miejsce w rankingu WTA, przez co musiała brać udział w kwalifikacjach. Po awansie do finału wskoczyła na znakomitą 21. lokatę, co w normalnych okolicznościach oznaczałoby bezproblemowy start w głównej drabince Wimbledonu. Niestety, ranking decydujący o bezpośrednim awansie na brytyjskie korty został zatrzymany jeszcze przed rozpoczęciem Rolanda Garrosa, kiedy Polka znajdowała się poza pierwszą setką.

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Obecnie zawodniczka figuruje na liście rezerwowej. Przed nią perspektywa kolejnych meczów kwalifikacyjnych lub otrzymanie dzikiej karty, która pozwala na bezpośredni awans z dalszych miejsc do głównej drabinki. Polski Związek Tenisowy oficjalnie zwrócił się już do organizatorów turnieju z prośbą o przyznanie Chwalińskiej tego przywileju. Jak przekazał w poniedziałek na antenie TVN24 menedżer tenisistki Piotr Szczypka, sztab szkoleniowy czeka teraz już tylko na ostateczną decyzję.

Sześć przepustek dla Brytyjek i powrót sióstr Williams

W londyńskim turnieju dzięki dzikiej karcie wystartuje łącznie osiem tenisistek. Sześć miejsc z tych przepustek zależy jednak od brytyjskiej federacji tenisowej, która zwykle tradycyjnie przyznaje je zawodniczkom ze swojego kraju. Oznacza to, że tylko dwie karty przydzielają bezpośrednio organizatorzy Wimbledonu i to w nich pokładana jest nadzieja polskiego obozu.

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Sytuacja jest jednak dość skomplikowana. Jak poinformował Piotr Szczypka, są dwie dzikie karty i trzy chętne tenisistki, ponieważ doniesienia medialne wskazują, że o przepustkę walczą w tym roku również absolutne legendy kobiecego tenisa – Venus i Serena Williams. 23-krotna mistrzyni wielkoszlemowa Serena niedawno zdecydowała się na powrót do gry i jako deblistka doczekała się już podobnego przywileju podczas turnieju w Queens. Z kolei Venus w tym roku otrzymała specjalne przepustki do głównych drabinek w Australian Open oraz w Bad Homburg.

Posiedzenie rady i ostateczna decyzja 15 czerwca

Zgodnie z harmonogramem kluczowe posiedzenie rady Wimbledonu ma odbyć się 15 czerwca, a oficjalna decyzja zostanie ogłoszona opinii publicznej wkrótce po nim. Wiadomo na pewno, że kibice w sieci gorąco dopingują Maję Chwalińską, wskazując, że nagroda za historyczny i wyczerpujący występ w Paryżu po prostu jej się należy.

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