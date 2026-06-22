Zełenski odesłał order do Polski. Co dalej z odznaczeniem? Fot. shutterstock

Wołodymyr Zełenski po decyzji Karola Nawrockiego odesłał odebrany mu Order Orła Białego. Wiele osób zaczęło się zastanawiać, co z takim odznaczeniem stanie się dalej. Tę kwestię właśnie wyjaśnił rzecznik prezydenta. Rafał Leśkiewicz potwierdził też, że order dotarł już do Polski.

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– Wobec zgody prezydenta Wołodymyra Zełenskiego za nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy "Bohaterów UPA", po konsultacji z Kapitułą, podjąłem decyzję o odebraniu Orderu Orła Białego Prezydentowi Ukrainy – ogłosił w piątek (19 czerwca) Karol Nawrocki.

Zełenski szybko znalazł ripostę wobec Nawrockiego i nie czekał na ewentualną kontrasygnatę Donalda Tuska, tylko odesłał do Polski nadany mu w 2023 roku Order Orła Białego.

Order dotarł już do Polski. Co z nim dalej?

– Rzeczywiście order został odesłany. Dziś odebraliśmy go w Kancelarii Prezydenta – ujawnił rzecznik prezydenta RP Rafał Leśkiewicz w programie "Gość Wydarzeń". Dodał, że zwrócone odznaczenie będzie przechowywane w "depozycie Biura Odznaczeń i Nominacji".

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– Order trafi do depozytu, gdzie godnie i z szacunkiem będzie przechowywany, bo to najwyższe i najważniejsze polskie odznaczenie państwowe. Nie będzie już nikomu przyznany. Legitymacja traci ważność, więc order wraz z legitymacją trafia do depozytu Kancelarii Prezydenta – wyjaśnił rzecznik.

Tłumaczył, że "formalnie musi nastąpić też ścieżka opublikowania postanowienia pana prezydenta z kontrasygnatą premiera".

Odebranie orderu poniosło masę konsekwencji

Dodajmy, że nie tylko Zełenski, ale także ukraińscy politycy nie czekali długo z odpowiedzią na krok Nawrockiego. Szef MSZ Andrij Sybiha zrzekł się przyznanego mu w 2022 roku Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Podobnie zrobił też Kyryło Budanow, szef Biura Prezydenta Ukrainy, jego zastępca Ihor Żowkwa oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.

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Spięcie na linii Zełenski-Nawrocki

Szerokim echem odbił się też wywiad Wołodymyra Zełenskiego na antenie ukraińskiej stacji telewizyjnej TSN. Głównym tematem rozmowy stała się piątkowa decyzja polskiego prezydenta o odebraniu mu najwyższego państwowego odznaczenia. – Widzę w tym wyłącznie proces wyborczy – skwitował ukraiński przywódca.

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Nawrocki postanowił oficjalnie odpowiedzieć na te zarzuty. – Spór nie dotyczy wewnętrznej polityki Polski. Wszyscy patrioci rozumieją, ile zbrodni ukraińscy nacjonaliści dokonali na ziemiach Polski, jak były to dramatyczne chwile. Spór dotyczy postrzegania kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie akceptujemy czerwono-czarnej banderowskiej flagi – stanowczo podkreślił prezydent, w odpowiedzi na pytanie reporterki TVN.

Nawrocki podkreślił, że zupełnie "nie wyobraża sobie sytuacji, w której polscy patrioci, a szczególnie polski prezydent, polski rząd w takiej sytuacji nie jest razem i się nie jednoczy".