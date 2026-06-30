Nowa ustawa to rewolucja dla mieszkańców bloków. Będzie wiadomo, kto odpowiada za remont balkonu Fot. ELEPHOTOS / Shutterstock

Skończą się awantury o sypiące się balkony. Nowe przepisy ustalą, w jakich sytuacjach za remont zapłaci wyłącznie właściciel mieszkania, a kiedy koszty naprawy pokryje cała wspólnota. Zmiany w prawie odczują miliony Polaków w blokach.

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Projekt ustawy o zmianie ustawy o własności lokali (UD312) to odpowiedź na nawarstwiające się przez trzydzieści lat problemy zarządców i lokatorów. Dokument z 14 stycznia 2026 roku przeszedł już etap uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji. Obecnie znajduje się w fazie opiniowania, dlatego dokładna data wejścia w życie nowych regulacji pozostaje jeszcze niewiadomą.

Główne założenia projektu ustawy o własności lokali

Z uzasadnienia projektu dowiadujemy się, że celem rządu jest usprawnienie codziennego funkcjonowania wspólnot. Chodzi przede wszystkim o cyfryzację obiegu dokumentów, przyspieszenie głosowań nad uchwałami oraz poszerzenie uprawnień samych właścicieli mieszkań. Twórcy przepisów chcą też dać zarządcom lepsze narzędzia do dbania o bezpieczeństwo budynków.

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Ważną nowością jest ukrócenie procederu omijania prawa budowlanego przez deweloperów. Zgodnie z nowymi przepisami wyodrębnianie lokali w budynkach zamieszkania zbiorowego (pod tzw. mikrokawalerki) będzie mocno ograniczone.

Zmiany wymuszą na zarządach także przejrzystość finansową: każda decyzja o podwyżce zaliczek będzie musiała opierać się na kalkulacjach kosztów, a nie własnym widzimisię.

Pozostałe propozycje zmian w projekcie:

Możliwość powiadamiania o uchwałach drogą elektroniczną. Głosowania zliczane na podstawie zwykłej większości biorących udział, a nie wszystkich lokatorów w przypadku zbierania indywidualnego. Wydłużenie terminu na złożenie rocznego sprawozdania finansowego do końca kwietnia.

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Czy wspólnota mieszkaniowa zapłaci za remont balkonu?

Kwestia utrzymania balkonów, tarasów i loggii to jeden z powodów konfliktów na osiedlach. W tym momencie zarządcy muszą za każdym opierać się na orzeczeniach Sądu Najwyższego. Rząd postanowił wprost zapisać w ustawie rozszerzoną definicję nieruchomości wspólnej.

"Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, oraz elementy konstrukcyjne balkonów, loggii i tarasów". Projekt ustawy o zmianie ustawy o własności lokali (UD312)

Do elementów konstrukcyjnych zaliczono dźwigary, płytę balkonową wraz z izolacją, balustradę oraz fragmenty elewacji.

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"Tym samym jednoznacznie przesądzone zostanie, iż składową lokalu będzie wewnętrzna przestrzeń balkonu" – czytamy w uzasadnieniu (można je pobrać stąd wraz z projektem ustawy). Pozwoli to wreszcie rozgraniczyć własność poszczególnych części.

Remont balkonu w praktyce. Kto i za co dokładnie zapłaci?

Wprowadzenie takich sztywnych ram będzie oznaczało bardziej jasny podział kosztów. Jeśli uszkodzeniu ulegnie barierka, zacznie odpadać tynk z elewacji albo izolacja płyty przestanie spełniać swoją funkcję, ciężar sfinansowania prac spadnie na barki wszystkich sąsiadów. Pieniądze na ten cel będą pochodzić ze wspólnego funduszu remontowego, którego znaczenie rośnie.