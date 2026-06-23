Wiszące szafki odchodzą w zapomnienie. Nowoczesne systemy pozwalają ukryć sprzęt w kilka sekund, dając aneksom kuchennym drugie życie. Fot. evgeniykleymenov / Shutterstock

Tradycyjna kuchnia z rzędem ciężkich, wiszących szafek powoli staje się reliktem przeszłości. Nowoczesne projektowanie wnętrz stawia na pełną ergonomię i minimalizm. Zamiast eksponować nadmiar przedmiotów na blatach, sprytnie je ukrywamy.

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Zastawiony mikserami, pojemnikami i kablami blat to zmora wielu polskich domów. Dodatkowo ciągłe sięganie na najwyższe półki nadwyręża kręgosłup i stwarza niepotrzebne ryzyko. W 2026 roku architekci wnętrz mówią stanowcze "dość" kuchennemu chaosowi.

Dlaczego głębokie szuflady wygrywają z szafkami?

Dolna zabudowa oparta na szerokich szufladach to obecnie standard. Zastosowanie nowoczesnych prowadnic pozwala jednym ruchem wysunąć cały ciężar. Widzimy od razu wszystkie zapasy i uciążliwe do wyciągania garnki.

Przeniesienie punktu ciężkości w dół eliminuje też ryzyko oberwania się mebla ze ściany. To wcale nie jest rzadkość w starym budownictwie. Nic dziwnego, że zdaniem specjalistów wiszące szafki odchodzą powoli w niepamięć.

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Brak górnych mebli zdejmuje z pomieszczenia wizualny ciężar. Otwarta ściana nad blatem optycznie powiększa przestrzeń, szczególnie w niewielkich aneksach. To również ułatwienie podczas sprzątania. Kurz i tłuszcz nie mają gdzie osiadać, a gładkie kafelki wycieramy błyskawicznie.

Coraz więcej osób uznaje wręcz, że szafki w kuchni to przeżytek. Ich miejsca zajmują dziś wysokie, pojemne szafy. Sięgająca od podłogi do sufitu zabudowa świetnie pełni funkcję domowej spiżarni i sprawnie rekompensuje utratę górnych rzędów.

Systemy kieszeniowe ułatwiają maskowanie bałaganu

Nawet na mocno ograniczonym metrażu można stworzyć sterylną przestrzeń. Pomagają w tym niezwykle popularne fronty typu pocket door. Skrzydła drzwiowe wsuwają się gładko w boki zabudowy i nie zabierają cennego miejsca w przejściu.

Wewnątrz takich szaf można ukryć ekspres do kawy podłączony na stałe do prądu, a często także całą strefę zmywania. Po ugotowaniu obiadu wystarczy jeden ruch ręki, by całkowicie zasłonić rozgardiasz. Aneks idealnie wtapia się wtedy w wystrój salonu.

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Dla miłośników prostszych form świetnie sprawdzają się rolety meblowe. Te niewielkie wnęki działają jak swoiste garaże dla drobnego AGD. Młynek czy toster znikają za żaluzją niemal natychmiast, zostawiając blat idealnie czystym.

Niewidzialna technologia wtopiona w blat roboczy

Prawdziwym technologicznym hitem jest całkowita integracja płyty grzewczej bezpośrednio z powierzchnią zabudowy. Specjalna ceramika lub gruby spiek kwarcowy bezbłędnie maskują strefę gotowania.

Ciepło generowane jest zaledwie w momencie, w którym postawisz tam naczynie. Po zdjęciu garnków obszar z miejsca wraca do funkcji zwykłego blatu. W ciasnych mieszkaniach to genialny patent na zyskanie dodatkowej przestrzeni roboczej.

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