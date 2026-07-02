Prok. Piotr Antoni Skiba o aferze z prosektorium w Szpitalu Południowym. Fot. YouTube / TVP Info

Afera w Szpitalu Południowym w Warszawie poszerzyła się właśnie o kolejne wątki. Według medialnych doniesień w prosektorium tej placówki miało dochodzić do handlu zwłokami i nagabywana na usługi w konkretnym zakładzie pogrzebowym. O działaniach śledczych w tej sprawie opowiedział prok. Piotr Antoni Skiba.

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Na światło dzienne wyszły nowe szokujące wątki w aferze Szpitala Południowego. Jako pierwszy o "biznesie pogrzebowym" przy tamtejszym prosektorium, doniósł portal zero.pl. W materiale mowa była o tym, że koordynator miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki, a także publikować zdjęcia ciał i szczątków ludzkich na profilach w mediach społecznościowych. Dodatkowo prosektorium miało być wynajmowane jako plan filmowy.

Później jeszcze Onet ustalił, że "w Szpitalu Południowym w ostatnich latach miało dochodzić do nielegalnego handlu ludzkimi zwłokami". Dziennikarze dotarli do rodzin nieżyjących pacjentów, pracowników prosektoriów oraz przedstawicieli zakładów pogrzebowych. Z ich relacji wynikało, że koordynator tamtejszego prosektorium miał pobierać opłaty za usługi, które zgodnie z prawem nie powinny być wykonywane w szpitalu.

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Prokuratura o wątku z prosektorium

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Skiba na konferencji prasowej w czwartek (2 lipca) przekazał, że zostało wszczęte postępowanie sprawdzające w sprawie "pobierania nienależnych opłat w prosektorium i żądania od różnych podmiotów kwot pieniężnych w związku z polecaniem ewentualnym poszczególnych zakładów pogrzebowych rodzinom zmarłych".

– Mówimy o prowadzeniu odrębnych czynności sprawdzających pod kątem czynu z art. 296 a paragraf 1. Chodzi o łapownictwo menedżerskie, a także o jeden z przykładów, który był szeroko komentowany, a nie był wcześniej znany prokuraturze, czyli znieważenie zwłok nieustalonej osoby – dodał śledczy, podkreślając, że w tej sprawie także są prowadzone czynności sprawdzające.

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Wyjaśnił przy tym, dlaczego prokuratura nie rozpoczna śledztwa, a rozpoczęła czynności sprawdzające. – Żadne zachowanie o takim charakterze nie było ujawnione, dlatego, biorąc pod uwagę konieczność wyjaśnienia informacji, które do tej pory funkcjonują w obiegu medialnym tylko w oparciu o informacje i sygnały anonimowych informatorów, materiał dowodowy pozwala tylko na wszczęcie czynności sprawdzających, nie pozwala na wszczęcie śledztwa w sprawie, a tym bardziej na stawianie komukolwiek zarzutów – wskazał.

Jednocześnie prokurator Skiba zaapelował do osób, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje o nieprawidłowościach w prosektorium Szpitala Południowego w Warszawie, aby zgłosiły się do służb, a najlepiej napisały maila do Prokuratury Rejonowej Warszawa Ursynów.

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Zaczęło się od nieprawidłowości na SOR