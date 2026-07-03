Klienci masowo ruszyli po rośliny do sklepów Dino. Co jest przecenione? Fot. Grand Warszawski / Shutterstock

W sklepach sieci Dino można kupić rośliny za zaledwie parę złotych, którymi w prosty sposób udekorujemy dom lub działkę. Obecne promocje przyciągnęły tłumy, a niektórzy klienci wywożą towar całymi koszykami. Największym hitem okazał się popularny krzew, stanowiący świetną alternatywę dla oklepanych iglaków.

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Początek lipca to wbrew pozorom wciąż dobry czas na sadzenie nowych okazów w naszych ogrodach. Supermarkety obfitują w różnorodne letnie promocje, jednak obecnie największym wzięciem wśród działkowców cieszy się polska sieć. Klienci masowo odwiedzają placówki Dino, polując na rośliny w obniżonych cenach, którymi łatwo urządzić cały ogród.

Laurowiśnia w Dino za grosze. Klienci kupują hurtowo

Prawdziwym przebojem aktualnej oferty jest krzew laurowiśnia. Roślina ta w doniczkach C2 kosztuje zaledwie 4,99 zł za sztukę. Wcześniej były sprzedawane po 20 zł. Sklep przygotował też dodatkowy rabat, bo przy zakupie czterech egzemplarzy, piąty klient otrzymuje całkowicie za darmo. To nie pierwszy raz, gdy Dino wyprzedaje przed sklepem rośliny w atrakcyjnych cenach.

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Promocja na rośliny Fot. Dino

Kupujący zwracają uwagę na rozmiar krzewów. "Rośliny w zależności od sklepu mają różne wysokości w przedziale 40-65 cm" – poinformował klient. "Upolowałem 32 sztuki w 3 różnych sklepach Dino. Zwykle stoją na zewnątrz, ale kilka znalazłem też w środku obok kas" – przyznał internauta na portalu Pepper.

Laurowiśnia jako alternatywa dla tui na żywopłot

Laurowiśnia to gatunek, który z powodzeniem wykorzystuje się jako zwarty, zimozielony żywopłot. Krzew ten jest dziś jednym z najchętniej wybieranych zamienników dla wszędobylskiej tui, po którą Polacy jeżdżą po sklepach całymi partiami.

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Warto jednak zachować rozwagę podczas planowania nasadzeń, bo krzew jest toksyczny. Szkodliwe substancje znajdują się zarówno w liściach, jak i owocach. Zresztą żywotniki, czyli tuje, z którymi laurowiśnia bezpośrednio konkuruje w przydomowych ogrodach, również wykazują właściwości silnie trujące.

A to wymaga szczególnej ostrożności w przypadku dzieci oraz zwierząt domowych. To jedne z trujących roślin, które warto usunąć z ogrodu, gdy w domu są maluchy lub wychodzący pupile.

Tanie rośliny doniczkowe z Dino poniżej 10 zł

Aktualna oferta dyskontu to nie tylko krzewy ogrodowe. Na półkach znalazły się z kolei rośliny do domu. Z udostępnionych materiałów promocyjnych wynika, że za pojedynczą sztukę wielu gatunków zapłacimy równowartość gałki lodów.

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Kwiat Scindapsus (doniczka 10,5 cm) – 2,00 zł Kwiat Rośliny zielone mix (doniczka 6 cm) – 2,00 zł Kwiat Kalanchoe (doniczka 6 cm) – 2,99 zł Kwiat Rośliny zielone (doniczka 6 cm) – 3,49 zł (przy zakupie 2 sztuk) Krzew Hosta (doniczka C2) – 4,99 zł Kwiat Chryzantema (doniczka 12 cm) – 5,99 zł (przy zakupie 2 sztuk) Kwiat Goździk Pink Kisses (doniczka 10,5 cm) – 5,99 zł (przy zakupie 2 sztuk)