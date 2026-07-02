Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła smażalnie ryb. Fot. Pexels.com / Jesus Cabrera

Wyobraźmy sobie taką sytuację – niedziela wieczór, humor dopisuje, dorsz się smaży, urlop mija znakomicie. Pozornie wszystko jest w porządku. Jest jednak pewien ważny detal, pojawia się pewne uciążliwe pytanie – czy to, co się smaży, to faktycznie dorsz?

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Bo jak wskazują kontrole Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS), konsumenci w większości przypadków nie dostają wcale rzetelnej informacji na temat tego, jakie danie jest im serwowane.

Kontrolerzy udali się w teren – do smażalni w nadmorskich i nadjeziornych kurortach. Łącznie sprawdzili aż 50 lokali gastronomicznych. Gwoli ścisłości, mowa tu przede wszystkim o smażalniach ryb, ale także restauracjach, gdzie ryby serwowane są w menu.

Rezultaty pracy inspektorów nie napawają optymizmem. W aż 76 proc. lokali ujawniono nieprawidłowości (czyli w 38 z 50). Czego dokładnie dotyczą naruszenia ze strony restauracji i smażalni?

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Morszczuk to nie morszczuk, sola to nie sola, a dorsz to... nie dorsz

W 8 partiach w wyniku badań laboratoryjnych wykryto podmianę asortymentową (tzw. food fraud). Mowa tu o sytuacji, gdy w menu mogliśmy zamówić solę (solę zwyczajną, rybę raczej droższą niż tańszą), a otrzymywaliśmy zamiast niej limandę żółtopłetwą (flądrę żółtopłetwą, raczej tańszą niż droższą). Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku dorszy atlantyckich (wicekróla polskich stołów, zaraz po łososiu), te sprytnie podmieniane są czasem na podobnego (ale gorszego w smaku i taniego jak barszcz) dorsza czarnego, czarniaka. Nieuczciwe praktyki dotyczyły także morszczuka argentyńskiego, który w kilku przypadkach okazał się być specyficzną "nazwą handlową" dla, ponownie, dorsza czarnego.

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Nie jest to oczywiście jedyne naruszenie, które zidentyfikowali inspektorzy. Znacznie częściej obserwowane są nieprawidłowości w oznakowaniu. Przypomnijmy, lokal musi wskazywać:

1. Sposób przygotowania dania (smażone vs pieczone).

2. Forma elementu kulinarnego ryby (dzwonko, tusza, filet).

3. Szczegółowy wykaz składników potraw i dodatków.

4. Wyróżnienie składników powodujących alergię lub reakcje nietolerancji.

W trakcie kontroli sprawdzono 118 partii produktów pod względem oznakowania. W niemal 67 proc. (!) przypadków okazało się, że brakowało wykazów składników i informacji o alergenach, na listach składników pomijane były składy składników złożonych (np. przypraw), stosowane były niepełne nazwy handlowe ryb, a klienci nie byli informowani o tym, że dany produkt sprzedawany jest w zestawie.

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W przypadku części nieprawidłowości deklarowana w menu masa netto nie była zgodna z rzeczywistą masą produktu. Często było też tak, że kontrolowane partie zawierały jednocześnie wiele nieprawidłowości.

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Oczywiście, jeśli inspektorzy stwierdzali nieprawidłowości, nie pozwalali, by przeszły one płazem (lub tematyczniej: rybą) nieuczciwym sprzedawcom. "W związku ze stwierdzonymi niezgodnościami zastosowano sankcje wynikające z obowiązujących przepisów prawa" – przekazano w komunikacie IJHARS.

Metoda na dorsza. Nie zawsze świeży, nie zawsze nieświeży

Warto w tym miejscu przypomnieć o pewnym micie, a raczej zarzucie, który jest kierowany w stronę smażalni. Bo choć wiele z nich ma co nieco na sumieniu, jedna kwestia nie zawsze jest próbą oszustwa naiwnego turysty. Mowa tu o kwestii świeżości dorsza.

Część nadmorskich lokali deklaruje, że ich dorsze są świeże, wyłowione o wschodzie słońca (w Bałtyku, gdzie połów tej ryby jest zakazany), a nie dalej jak wczoraj wywijały co żyw piruety w przyjemnie chłodnych wodach Zatoki Gdańskiej.