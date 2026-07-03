Do Polski nadciąga kolejna fala upałów. Fot. WXcharts.com

Za nami rekordowa fala upałów i choć teraz możemy odetchnąć w chłodniejszym powietrzu, to wytchnienie nie potrwa długo. Prognozy długoterminowe nie pozostawiają złudzeń: synoptycy już widzą na mapach powrót ekstremalnego żaru do Europy. Jeśli najnowsze prognozy modeli pogodowych się sprawdzą, temperatura w niektórych miejscach znów może przekroczyć 40 stopni Celsjusza.

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Kolejne dni chłodne, ale to nas zmyli...

Teraz jednak możemy chwilę odetchnąć od gorących mas powietrza. Najbliższy weekend, czyli 4 i 5 lipca upłynie pod znakiem niższych temperatur w granicach 23-21 kreski, a na północy może być jeszcze chłodniej po 17-19 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia. W niedzielę meteorolodzy zapowiadają deszcz, szczególnie na północy, północnym wschodzie i w centrum.

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Kolejny tydzień zapowiada się dość spokojnie, przynajmniej do piątku (10 lipca) taki będzie. Jedynie w środę (7 lipca) może dopaść nas deszcz. Tego dnia będzie padało niemal w całym kraju. Temperatury utrzymają się jednak w granicach 20 kreski, a przy okazji deszczów słupki rtęci spadną o kolejne kilka stopni.

Fala upałów ogarnie Europę. Zahaczy też Polskę

A czy możemy spodziewać się powrotu upałów? Według modelu pogodowego ECMWF (ang. European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) Europa w lipcu znów poczuje skwar. Już 7 lipca termometry ponownie pokażą skrajne wartości w Portugalii i Hiszpanii (42-43 stopni C.) oraz we Francji (od 38 do 42 stopni C.).

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Natomiast w Polsce zacznie się robić ciepło już w weekend 12 i 13 lipca, a kolejne dni mają być kolejnym apogeum wysokich temperatur. Widać to na mapach udostępnianych m.in. na stronie wxcharts.com. Ta poniżej przedstawia wartości na 15 lipca. Bordowe i krwisto czerwone place oznaczają upały.

Fot. wxcharts.com

To jednak długoterminowe przewidywanie, które mogą ulec zmianie. Warto jednak wspomnieć, że mapy IMGW również wskazują na wysokie temperatury w całej drugiej połowie lipca.

Lato 2026 będzie zdecydowanie cieplejsze

Wiadomo już, że lato 2026 przejdzie do historii jako jedne z najcieplejszych. Długoterminowe prognozy pogody opublikowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na lato 2026 roku pokazują na to, że "średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020".

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– To lato powinno być zdecydowanie cieplejsze – mówiła w rozmowie z naTemat Agnieszka Prasek, rzeczniczka prasowa IMGW. A wpływa na to kilka czynników. Mamy do czynienia ze zjawiskiem pogodowym i oceanicznym – tak zwanym super El Niño. Polega ono na utrzymywaniu się ponadprzeciętnie wysokiej temperatury na powierzchni wody w strefie równikowej Pacyfiku.

– Jego anomalia już wynosi prawie dwa stopnie, czyli temperatura oceanów jest cieplejsza o te dwa stopnie, co generuje bardzo dużo energii do atmosfery – wyjaśniła Prasek. Na pogodę bezpośrednią ma też wpływ wskaźnik NAO, czyli oscylacja Północnoatlantycka. To wskaźnik meteorologiczny opisujący różnicę ciśnienia atmosferycznego pomiędzy Wyżem Azorskim a Niżem Islandzkim.

– Jeżeli on jest ujemny, to mówimy o upalnym i suchym lecie. Natomiast jeżeli on jest dodatni, wówczas mówimy o tej dynamice w pogodzie, czyli właśnie przechodzenia po upale, frontów atmosferycznych, które będą przynosiły gwałtowne zjawiska. Ten wskaźnik zmienia się co kilka dni, tygodni, ale on jest takim bezpośrednim czynnikiem wpływającym właśnie na pogodę w Europie – zaznaczyła rzeczniczka IMGW.