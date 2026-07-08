Amerykanie porządkują rynek nikotynowy. Polska szykuje zakaz, a USA potwierdza mniejszą szkodliwość Fot. Alexanderstock23.

Amerykański regulator przyznał popularnym saszetkom oficjalny status produktu o zmodyfikowanym ryzyku. Twarde dowody medyczne potwierdzają, że całkowite zastąpienie palenia papierosów tym wyrobem redukuje ryzyko zapadnięcia na groźne choroby.

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Podejście do praw konsumenta, informacji oraz ochrony zdrowia publicznego po obu stronach Atlantyku zaczyna się drastycznie rozjeżdżać. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) podjęła właśnie przełomową decyzję, przyznając saszetkom nikotynowym ZYN status produktów o zmodyfikowanym ryzyku (MRTP). Urząd oficjalnie uznał, że całkowite zastąpienie papierosów takimi saszetkami prowadzi do zmniejszenia ryzyka chorób związanych z paleniem.

Triumf nauki i prawo do informacji w USA

Decyzja FDA dotyczy aż 20 wariantów smakowych i pozwala producentowi na jasne komunikowanie dorosłym palaczom korzyści zdrowotnych. Oficjalny komunikat zatwierdzony przez urząd wprost wskazuje, że używanie ZYN zamiast papierosów wiąże się z niższym ryzykiem następujących chorób palaczy: raka jamy ustnej, płuc, chorób serca, udaru mózgu czy rozedmy płuc. Pozostaje pytanie, czy saszetki nikotynowe pomogą palaczom w skali całej populacji – amerykański regulator odpowiada na nie twierdząco.

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"Celem przeglądu produktów o zmodyfikowanym ryzyku (MRTP) prowadzonego przez FDA jest zapewnienie pełnoletnim użytkownikom jasnych i opartych na dowodach naukowych informacji o względnej szkodliwości wyrobów tytoniowych, tak aby mogli podejmować świadome decyzje" – komentuje Bret Koplow, pełniący obowiązki dyrektora Centrum Produktów Tytoniowych FDA.

W USA obowiązuje restrykcyjne, ale pragmatyczne podejście Evidence-Based Regulation. Regulatorzy uznają tzw. risk-continuum (kontinuum ryzyka), w którym papierosy są klasyfikowane jako najbardziej toksyczna i szkodliwa forma konsumpcji nikotyny. W tym ujęciu mówi się wręcz, że to najbezpieczniejsza alternatywa dla palaczy – saszetki nikotynowe pozwalają dostarczyć nikotynę bez procesu spalania. Choć FDA zaznacza, że żaden wyrób nikotynowy nie jest w pełni bezpieczny, autoryzacja ta daje dorosłym palaczom potężne i zweryfikowane przez naukę narzędzie do zmiany nawyków.

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Europa i Polska wybierają prohibicję

Zupełnie inna rzeczywistość regulacyjna panuje jednak na Starym Kontynencie. Choć saszetki beztytoniowe – aplikowane pod dziąsło – uwalniają nikotynę przez śluzówkę, nie wymagają spalania i drastycznie ograniczają ekspozycję na substancje toksyczne, europejskie rządy stawiają na twarde zakazy.

Francja i Holandia podjęły już decyzję o całkowitym wycofaniu ich ze sprzedaży. Warto przy tym pamiętać, czym różni się snus od saszetki nikotynowej – ten pierwszy, oparty na tytoniu, jest w UE zakazany poza Szwecją, podczas gdy beztytoniowe saszetki podlegają zupełnie innej klasyfikacji.

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