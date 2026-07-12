Lindsey Graham nie żyje Fot. Shutterstock

Zmarł senator Lindsey Graham – jedna z najbardziej wpływowych, a zarazem najbardziej wyrazistych postaci w USA. Republikanin z Karoliny Południowej i bliski współpracownik kilku prezydentów miał 71 lat. W piątek 10 lipca, zaledwie dzień przed śmiercią, polityk był w Kijowie, gdzie spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim.

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"W sobotę wieczorem senator Lindsey Graham zmarł po krótkiej i nagłej chorobie" – przekazało biuro polityka w komunikacie. "Rodzina senatora Grahama prosi o modlitwy i o prywatność w tym niezwykle trudnym dla nich czasie" – dodano.

W piątek 10 lipca polityk spotkał się w Kijowie z Wołodymyrem Zełenskim. Prezydent Ukrainy w trakcie powitania złożył mu życzenia urodzinowe (Graham urodził się 9 lipca 1955) i pytał o jego zdrowie. – Starszy, ale nie mądrzejszy – odparł amerykański senator.

Po spotkaniu Zełenski napisał na X, że była to już dziesiąta wizyta Grahama w Ukrainie i dziękował mu za wsparcie dla żołnierzy. Na konferencji prasowej w stolicy Ukrainy polityk poinformował, że udało się wypracować popierany przez Biały Dom projekt sankcji na Rosję.

Lindsey Graham nie żyje. Wpływowy republikanin miał 71 lat

Senator Graham był jednym z najbardziej wpływowych republikańskich polityków. Zajmował się sprawami międzynarodowymi, angażował się na rzecz bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej, w tym opowiadał się za wsparciem dla Ukrainy i zaostrzeniem sankcji dla Rosji. Został uhonorowany przez Ukrainę Orderem Księcia Jarosława Mądrego III klasy (2016 rok), II klasy (2023) i I klasy (2025 rok).

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Lindsey Graham wielokrotnie odwiedzał też Polskę, spotykając się z liderami różnych opcji politycznych. Głośno domagał się stałego zwiększania liczby amerykańskich żołnierzy nad Wisłą oraz wzmacniania infrastruktury wojskowej NATO na flance wschodniej.

Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku Graham stał się jednym z najgłośniejszych orędowników pełnego i bezwarunkowego wsparcia militarnego dla Kijowa. Tuż po wybuchu wojny wezwał Rosjan do zabicia Putina, jak stwierdził, "to byłaby wielka przysługa". Wielokrotnie powtarzał, że powstrzymanie Władimira Putina jest kluczowe dla stabilności całego wolnego świata, a inwestycja w obronę Ukrainy to najtańszy sposób na uniknięcie globalnego konfliktu. – Jeśli nie powstrzymamy Putina tutaj, pójdzie dalej. Kolejna będzie Mołdawia, kraje bałtyckie, a potem Polska. Nie możemy popełnić błędów z lat 30. XX wieku – ostrzegał w jednym z wywiadów.

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Lindsey Graham krytykował Donalda Trumpa, potem go wspierał

Lindsey Graham znany był także z bliskich kontaktów z prezydentem Donaldem Trumpem. W 2015 roku krótko walczył o republikańską nominację w wyborach prezydenckich i początkowo był jednym z krytyków Trumpa. Z czasem stał się jednak jego sojusznikiem i najbardziej zagorzałym obrońcą w Senacie.

Graham urodził się w Central w Karolinie Południowej. Ukończył prawo na Uniwersytecie Karoliny Południowej, po czym przez lata służył w Siłach Powietrznych USA (US Air Force) jako sędzia i prokurator wojskowy (JAG). Służbę w rezerwach kontynuował aż do 2015 roku, kończąc ją w stopniu pułkownika.

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Karierę polityczną rozpoczął w Izbie Reprezentantów Karoliny Południowej, by w 1994 roku po raz pierwszy zasiąść w federalnej Izbie Reprezentantów. Prawdziwym przełomem był jednak rok 2002, kiedy to wygrał wybory do Senatu USA. Miejsce w Senacie utrzymywał nieprzerwanie przez ponad dwie dekady.