W Polsce powstała nowa partia polityczna – Unia Centrum z Pauliną Hennig-Kloską na czele Fot. flickr.com / Ministerstwo Klimatu i Środowiska

W niedzielę 12 lipca oficjalnie ogłoszono powstanie nowej partii politycznej w Polsce. Na czele Unii Centrum stanie Paulina Hennig-Kloska. Na ten moment znamy główne założenia ugrupowania, a także skład jego zarządu.

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W niedzielę 12 lipca odbyła się wspólna konferencja prasowa członków klubu parlamentarnego i Stowarzyszenia Centrum Polska. – Podjęliśmy decyzję, że tworzymy nowe środowisko polityczne, które będzie funkcjonowało także z silną reprezentacją w polskim parlamencie pod nazwą Unia Centrum – ogłosiła wówczas Paulina Hennig-Kloska.

Zjednoczenie dwóch środowisk. Kto tworzy Unię Centrum?

Podczas niedzielnej konferencji głos zabrał między innymi europoseł Michał Kobosko. Polityk oświadczył, że oficjalnie połączone zostaje środowisko stojące za klubem parlamentarnym i Stowarzyszeniem Centrum Polska, prowadzone przez Paulinę Hennig-Kloskę, z działaczami dotychczasowej Unii Europejskich Demokratów, na czele której stoi Elżbieta Bińczycka.

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– Możemy oficjalnie poinformować, że po wielu tygodniach rozmów, negocjacji, kontaktów, które siłą rzeczy przebiegały w warunkach pełnej poufności, doszliśmy do porozumienia i łączymy dwa środowiska polityczne – zaznaczał przed dziennikarzami europoseł.

Wartości, barwy i nadchodząca konwencja programowa

Liderka nowej partii, Paulina Hennig-Kloska, mówiła z kolei o wartościach, jakie formacja zamierza reprezentować w swoich działaniach. – Dziś mamy czas, kiedy wartości takie jak odpowiedzialność za państwo należy łączyć z odwagą, rozwój gospodarczy kraju z dbałością o środowisko – wskazywała minister klimatu i środowiska.

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– Chcemy właśnie dokładnie taki katalog wartości reprezentować na scenie politycznej, odwołując się jednocześnie do wartości, które leżały u podstaw budowy fundamentów wolnej Polski po 1989 roku. Dokładnie te wartości, które leżały u podstaw budowania silnego, dumnego, dużego kraju w Unii Europejskiej, to wartości, co do których nie mam wątpliwości, że są bardzo aktualne i o które przyjdzie się bić w kolejnej kampanii wyborczej – oświadczyła polityczka.

Partia zamierza identyfikować się za pomocą dwóch konkretnych kolorów: niebieskiego oraz zielonego. Jak wyjaśniła przewodnicząca, barwa niebieska została wybrana jako symbol nowoczesności, przedsiębiorczości i szeroko pojętej wolności. Zieleń to z kolei nawiązanie do środowiska, bezpieczeństwa energetycznego, walki o czyste powietrze oraz troski o warunki życia przyszłych pokoleń.

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Liderka zapowiedziała również, że więcej szczegółów na temat samej wizji ugrupowania poznamy wkrótce. Zgodnie z jej słowami, wrześniowa konwencja programowa pokaże dokładnie, kim są członkowie nowej partii, dokąd zmierzają i co chcą wnieść na polską scenę polityczną. Dokładna data tego spotkania zostanie ogłoszona w późniejszym terminie.

Kto znalazł się w zarządzie nowej partii politycznej?

Skład zarządu Unii Centrum prezentuje się następująco: funkcję przewodniczącej objęła Paulina Hennig-Kloska, wiceprzewodniczącymi zostali Mirosław Suchoń, Elżbieta Bińczycka, Ewa Szymanowska oraz Michał Kobosko. Na stanowisko sekretarza generalnego wybrano Rafała Kasprzyka, a skarbnikiem została Elżbieta Burkiewicz.