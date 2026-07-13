Michał Dworczyk przegrał 4 postępowania dot. afery mailowej. Foto: flickr.com

Europoseł PiS Michał Dworczyk przegrał przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Chodzi o aż cztery postępowania, które dotyczyły cofnięcia poświadczeń bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych. W 2021 roku afera mailowa wstrząsnęła rządem Prawa i Sprawiedliwości.

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Cała sprawa to pokłosie słynnej afery mailowej, która kilka lat temu żyła cała Polska. Jak podaje RMF FM, Dworczyk przegrał cztery postępowania w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym; wszystkie dotyczyły cofnięcia poświadczeń bezpieczeństwa, co było pokłosiem afery mailowej. Obecny europoseł PiS został oskarżony o niedopełnienie obowiązków: posługiwanie się w ważnej korespondencji służbowej niecertyfikowaną prywatną skrzynką mailową.

Radio dowiedziało się, że wyroki w WSA zapadły pod koniec kwietnia tego roku. Polityk PiS złożył skargi w czterech postępowaniach, każde dotyczyło cofnięcia poświadczeń bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych różnego rodzaju klauzuli. Od momentu publikacji uzasadnień do wyroków sądu Dworczyk będzie miał 30 dni na ich zaskarżenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

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O co dokładnie chodzi w aferze mailowej Dworczyka?

W aferze mailowej z czerwca 2021 roku, chodzi o wycieki wiadomości ze skrzynki mailowej Dworczyka, a dokładniej o fragmenty jego korespondencji z innymi ważnymi politykami i urzędnikami. Znajdowały się w nich informacje o charakterze niejawnym, m.in. kwestie dot. obronności i bezpieczeństwa państwa, działań służb specjalnych, bezpieczeństwa teleinformatycznego, spraw gospodarczych i walki z COVID-19 czy polityki międzynarodowej (m.in. informacje dot. tajnych dokumentów NATO). Z korespondencji dowiedzieliśmy się też o kulisach działania PiS.

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Dostęp do informacji niejawnych cofnęła Dworczykowi Służba Kontrwywiadu Wojskowego. W marcu br. do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia trafił akt oskarżenia przeciwko obecnemu europosłowi, a wcześniej wiceministrowi obrony narodowej i szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W sprawie chodzi o niedopełnienie przez niego obowiązków, a dokładniej o fakt, że nie zadbał o bezpieczeństwo swojej korespondencji.

Przedstawiono mu również zarzut utrudniania postępowania w sprawie "przełamania zabezpieczeń oraz uzyskania dostępu do zawartości prywatnej skrzynki mailowej oskarżonego i publikacji jej zawartości wraz z danymi dostępowymi" poprzez pomaganie sprawcy w uniknięciu odpowiedzialności karnej. Według śledczych usunął ze swojej skrzynki część wiadomości, czym "zatarł ślady pozwalające na ustalenie sprawcy wyżej wymienionego przestępstwa".

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Po usłyszeniu zarzutów Dworczyk odmówił składania wyjaśnień. Obecnie grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Jego sytuacji nie ratuje fakt, że jest europosłem, gdyż w październiku 2025 roku Parlament Europejski zdecydował o uchyleniu mu immunitetu.