Maciej Ś. usłyszał zarzuty. Screen: Youtube/ Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Maciej Ś. usłyszał zarzuty, ale nie przyznał się do winy. Wcześniej były szef KRRiT został zatrzymany przez CBA. Wszystko w związku ze śledztwem, które dotyczy nieprawidłowości finansowych w Polskiej Fundacji Narodowej.

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Jak dowiedzieli się dziennikarze Polsat News, Maciej Ś. usłyszał zarzuty. Te doniesienia potwierdziła już także prokuratura. Choć były szef KRRiT pozostaje na wolności, zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze: nie może opuszczać kraju, zabrano mu też paszport. Kolejne informacje prokuratura ma przekazać w trakcie specjalnej konferencji prasowej.

Maciej Ś. z zarzutami. O co jest podejrzewany były szef KRRiT?

Oprócz Macieja Ś. zarzuty usłyszał jeszcze Cezary J., wobec którego także zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. "Zebrany w sprawie materiał dowodowy uzasadnił wydanie wobec ww. podejrzanych zarzutów popełnienia – wspólnie i w porozumieniu – przestępstwa polegającego na nadużyciu uprawnień i niedopełnieniu obowiązków", czytamy w komunikacie Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie.

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Wszystko ma mieć związek z kampanią "Sprawiedliwe Sądy", która "w swej treści i przeznaczeniu [była] sprzeczna z celami statutowymi Fundacji, czym wyrządzono Fundacji szkodę majątkową w wielkich rozmiarach, w kwocie nie mniejszej niż 8 428 542,74 zł". Mogło dojść też do złamania przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych. Chodzi o to, że ugrupowaniom Prawo i Sprawiedliwość oraz Solidarna Polska przekazano "wartości niepieniężne wycenione na ww. kwotę w postaci usług marketingu politycznego".

Zarówno Ś., jak i J. nie przyznali się do winy. Obu grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Jak pisaliśmy w naTemat, CBA weszło też do domu m.in. Piotra Matczuka, byłego doradcy Beaty Szydło.

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O tym, że Maciej Ś. został zatrzymany przez CBA, pisaliśmy w naTemat.pl 14 lipca. "Dzisiaj rano na polecenie prokuratora Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dwóch byłych członków Polskiej Fundacji Narodowej: 64-letniego Macieja Ś. i 63-letniego Cezarego J." – poinformował na portalu X rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

O co dokładnie chodzi w sprawie?

Sprawa ma swoje korzenie w 2016 r., gdy powstała Polska Fundacja Narodowa. Za jej założeniem stało kilkanaście spółek Skarbu Państwa. Cel był słuszny: promowanie naszego kraju poza granicami.

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Szybko w działalność fundacji wmieszali się jednak politycy. Głównie za sprawą kampanii "Sprawiedliwe sądy" w 2017 r., która miała przedstawić cele reformy sądownictwa. Problem w tym, że treść wykupionych billboardów nie pozostawiała złudzeń, że w inicjatywie chodziło o zaatakowanie poprzednich rządów.

Na jednym z billboardów umieszczono hasło: "Niech zostanie tak jak było. Czy na pewno tego chcesz?". Na innym można było przeczytać: "Tak jest: sędziowie o sobie 'nadzwyczajna kasta'. Tak będzie: sędziowie, jak wszyscy obywatele – gdy łamią prawo, ponoszą odpowiedzialność". Wszystko uzupełniono kampanią w sieci.