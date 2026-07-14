Maciej Świrski zatrzymany w porannej akcji CBA. naTemat.pl

Były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Ś. został zatrzymany przez CBA. Sprawa ma związek z Polską Fundacją Narodową, a konkretnie z finansowaniem kampanii "Sprawiedliwe sądy".

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"Dzisiaj rano na polecenie prokuratora Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dwóch byłych członków Polskiej Fundacji Narodowej: 64-letniego Macieja Ś. i 63-letniego Cezarego J." – przekazał na X rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Jak dodał, śledztwo jest prowadzone w sprawie "nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w 2017 r. przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej w związku z finansowaniem kampanii medialnej 'Sprawiedliwe sądy', czym wyrządzono fundacji szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w kwocie nie mniejszej niż 8,4 mln zł".

Jak podała telewizja wPolsce24, były szef KRRiT został zatrzymany w domku letniskowym na Suwalszczyźnie. – O 6:00 rano pukanie do drzwi i trójka funkcjonariuszy dokonała zatrzymania. Mąż generalnie jest po zawale, ciśnienie mu skoczyło, więc stwierdzili, że pojadą na SOR – powiedziała prawicowej stacji żona Macieja Ś.

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Koordynator służb specjalnych, Tomasz Siemoniak, zapowiedział rozliczenie z wykorzystania środków fundacji do partyjnych celów. Polityk stwierdził również, że "szkody moralne są nie do oszacowania".

Kampania "Sprawiedliwe sądy"

Prowadzona przez PFN kampania "Sprawiedliwe sądy" dotyczyła de facto przejmowania kontroli nad wymiarem sprawiedliwości przez rząd PiS w 2017 roku. Nazywana jest również aferą billboardową ze względu na rozwieszanie w całym kraju czarno-białych bannerów.

Kampania sugerowała, że "nadzwyczajna kasta", tj. sędziowie, są bezkarni i zepsuci, a także wykazują się hipokryzją względem reprezentowanego przez nich prawa. W trakcie kampanii promowane były materiały okraszone hasłami takimi jak "Sędzia kradła spodnie" czy "Sędzia może kłamać bezkarnie".

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O finansowaniu kampanii PFN głośno było także wiele lat temu. W 2018 roku Warszawski Sąd Rejonowy wydał orzeczenie, w którym charakter podejmowanych przez organizację działań został określony jako niezgodny z jej celem działania. Według przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, działanie ujęte w statucie jako promocja i ochrona wizerunku RP oraz polskiej gospodarki, w rzeczywistości nie wpływało korzystnie na pozytywne postrzeganie Polski.