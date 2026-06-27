W domu możesz zrobić swój własny napój izotoniczny, który w upały potrafi uratować Fot. Unsplash.com / @franhotchin

W trakcie obecnej fali upałów przede wszystkim musimy pamiętać o ciągłym nawadnianiu – dla nikogo nie jest to chyba zdziwieniem. A pomóc nam w tym mogą napoje izotoniczne. Nie musimy jednak kupować sklepowych wersji ze słodzikami, a zrobić swój własny, całkowicie naturalny i prosty domowy izotonik tylko z 4 składników.

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Alerty RCB rozbrzmiewają w naszych telefonach od kilku dni i nieustannie przypominają o nadchodzących upałach. Naturalnie szukamy więc drobnych pomocy w przetrwaniu tych trudnych dni – a to robiąc lekkie zupy z przepisu Roberta Makłowicza, a to kupując w sklepach Action tajski sposób na upały za jedyne 2,70 zł.

W tym wszystkim oczywiście nie możemy zapominać o ciągłym nawadnianiu. Tutaj również możemy sobie trochę pomóc, sięgając po napoje izotoniczne. A po co wydawać na nie pieniądze w sklepie, skoro w domu możemy przygotować sobie taki specjał wyłącznie z 4 składników, które na pewno mamy pod ręką. No i nie trzeba wychodzić na zewnątrz...

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Na czym polega filozofia napoju izotonicznego?

Z naukowego punktu widzenia izotonik to płyn, którego stężenie i ciśnienie osmotyczne są bardzo zbliżone do naturalnych płynów ustrojowych człowieka. Przekładając to na prosty język: to napój, który po prostu nawadnia nasz organizm trochę skuteczniej i szybciej niż zwykła woda.

Aby tak się stało, musi posiadać trzy podstawowe składniki. Pierwszym jest – niespodzianka – woda, czyli absolutna podstawa, bez której ani rusz. Drugim filarem są elektrolity (np. potas, magnez, sód) które bezpośrednio nawadniają komórki i uzupełniają wypłukane minerały. Trzeci element to węglowodany, odpowiedzialne za szybkie dostarczenie nam potrzebnej energii.

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Wbrew powszechnym stwierdzeniom, napoje izotoniczne przydają się nie tylko wyczynowym sportowcom po treningu. Ich właściwości są zbawienne właśnie podczas fal upałów. To w tak wysokich temperaturach tracimy z potem najwięcej składników mineralnych, przez co niezwykle szybko się odwadniamy i opadamy z sił. Izotoniki pozwalają utrzymać odpowiednią wydolność organizmu i skutecznie opóźniają poczucie zmęczenia. W skrócie: oprócz ugaszenia pragnienia i nawodnienia, dodatkowo dostarczają nam niezbędnej do funkcjonowania energii.

Tani i naturalny. Przepis na domowy izotonik

Przygotowanie własnego napoju izotonicznego to bardzo dobre rozwiązanie dla naszego zdrowia i portfela. Większość gotowych izotoników dostępnych na rynku, oprócz zwykłego cukru, ma w swoim składzie także słodziki, których picie w nadmiarze nie jest zalecane. Domowy wariant jest natomiast w stu procentach naturalny. Do jego przygotowania wystarczą:

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500 ml niegazowanej wody (najlepiej sprawdzi się tutaj woda wysokozmineralizowana), 1 łyżka prawdziwego miodu (naturalne źródło węglowodanów, które dostarczają organizmowi energii), Sok wyciśnięty z 1/2 cytryny (dla orzeźwienia i znacznie lepszego smaku), Solidna szczypta soli (najlepiej morskiej lub himalajskiej – to najważniejszy element całej mikstury, ponieważ skutecznie uzupełnia sód, który tracimy z organizmu wraz z potem), Opcjonalnie : kilka listków świeżej mięty lub plasterek świeżego ogórka, jak kto woli.