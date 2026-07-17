Szklane butelki jednorazowe wkrótce wejdą do systemu kaucyjnego. Kartony po mleku już nie Fot. Audrius Merfeldas / Shutterstock

System kaucyjny w Polsce czeka rozbudowa. To pewne przez wymogi dotyczące recyklingu z unijnej dyrektywy SUP. W mediach pojawiły się zapowiedzi nowych kategorii opakowań objętych obowiązkową zbiórką w sklepach, które okazały się półprawdą. Mamy wyjaśnienie Ministerstwa Klimatu.

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Sam opierając się na kilku portalach powieliłem fejka o tym, że kartony po mleku wejdą do systemu kaucyjnego oprócz zapowiadanych wcześniej "małpek". Ministerstwo Klimatu i Środowiska szybko wyjaśniło te rewelacje, dlatego teraz biję się w pierś i prostuję fałszywe informacje.

Kartony po mleku poza systemem kaucyjnym. Ministerstwo wyjaśnia

Przedstawiciele rządu ucięli plotki w mailu przesłanym do naszej redakcji. Rzecznik prasowy Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Marek Pogorzelski, odniósł się przede wszystkim do kwestii zwrotu tzw. tetrapaków. Napisał, że doniesienia o rozszerzeniu o nie systemu są po prostu nieprawdziwe. "Nie ma planów włączenia do systemu kaucyjnego opakowań po mleku, czy to kartonów, czy też innych opakowań po przetworach mlecznych" – przekazał nam urzędnik w specjalnym komunikacie.

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Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku jednorazowego szkła. Tu resort potwierdza, że prace nad konkretnymi rozwiązaniami trwają. Dopytywałem, jakie konkretnie szklane butelki są brane pod uwagę poza "małpami" (czyli małymi butelkami po wódce), ale nie uzyskałem odpowiedzi, więc już nic więcej nie spekuluję.

"Decyzja odnośnie ewentualnego włączenia do systemu kaucyjnego butelek szklanych jednokrotnego użytku zapadnie na jesieni" – zaznaczył przedstawiciel resortu. Dodał jednocześnie, że taka operacja logistyczna potrwa, by wszyscy dostosowali się do nowelizacji.

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"Wprowadzenie takiej zmiany nie nastąpi z dnia na dzień – konieczny jest czas niezbędny dla uczestników rynku – wprowadzających na rynek, hurtowników, sklepy, ale też operatorów – na przygotowanie się do tej zmiany" – przyznał rzecznik.

Automaty kaucyjne przyjmą szkło, ale nie opakowania po mleku

Rezygnacja ze zbiórki kartonów po sokach, mleku i innych napojach ma spore uzasadnienie. Już teraz są automaty, które mają fabryczną możliwość odbioru szklanych butelek. W wielu maszynach stojących pod dyskontami funkcja ta pozostaje po prostu wyłączona.

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Kiedy wejdą w życie nowe przepisy dotyczące jednorazowego szkła, wystarczy uaktualnić oprogramowanie i dostosować menu. Klienci od razu zyskają możliwość oddawania nowych kategorii butelek bez dodatkowych kosztów ze strony sklepów czy państwa.

Wrzucanie opakowań Tetra Pak wymagałoby kolejnych gigantycznych inwestycji i wymiany całych urządzeń na nowe, droższe modele lub dodatkową pracę dla kasjerów. Cały system kaucyjny w Polsce dopiero nabiera kształtów i pokonuje początkowe trudności operacyjne.

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Gdzie zatem wyrzucać kartony po mleku?

Skoro zgniecione pudełka ominą recyklomaty, to ich miejsce wciąż znajduje się w żółtym kontenerze. Należy wyrzucać je do frakcji przeznaczonej na metale i tworzywa sztuczne.

Opróżniony karton to skomplikowana składanka materiałów, bo pod warstwą celulozy kryje się cienka folia zabezpieczająca oraz izolująca powłoka z aluminium. Opakowanie należy spłaszczyć przed wyrzuceniem, a fabryczna zakrętka musi pozostać na swoim miejscu. Nie trzeba go myć, ale warto opróżnić z zawartości.

Opakowania w systemie kaucyjnym Fot. Ministerstwo Klimatu

Obecnie funkcjonująca kaucja obejmuje teraz tylko trzy grupy pojemników oznaczonych logotypem systemu. Do sklepów oddajemy plastikowe butelki o pojemności do 3 litrów. Drugą kategorią są metalowe puszki do 1 litra. Za obie te frakcje odzyskujemy 50 groszy. Trzecia grupa to szklane butelki wielorazowego użytku o objętości do 1,5 litra, za które w kasie otrzymujemy 1 zł. Systemem kaucyjnym objęte są:

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jednorazowe butelki z plastiku (PET) o pojemności do 3 litrów, puszki metalowe (aluminiowe i stalowe) o pojemności do 1 litra, butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra.