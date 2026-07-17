Sylwia Gregorczyk-Abram została wybrana przez Sejm na urząd RPO. Teraz ostateczną decyzję podejmie Senat Fot. Flickr / Kancelaria Sejmu

Sylwia Gregorczyk-Abram została nowym Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Jej kandydaturę w Sejmie poparło 233 posłanek i posłów. Za wskazanym przez PiS Adamem Borowskim zagłosowało 177 parlamentarzystów.

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Znana adwokatka i działaczka społeczna ma szansę objąć jeden z najważniejszych urzędów w państwie. Kadencja dotychczasowego RPO, profesora Marcina Wiącka, upływa 23 lipca. Obecny Rzecznik pełni tę funkcję od 2021 roku. Ostateczny głos w tej sprawie będzie jednak należeć do Senatu.

Głosowanie w Sejmie i ostateczna decyzja Senatu w sprawie RPO

Niższa izba parlamentu wskazała w piątek 17 lipca nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Sylwia Gregorczyk-Abram zdobyła poparcie 233 głosujących. Taki wynik pozwolił bez problemu przekroczyć próg większości wynoszący 217 mandatów.

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Jej jedyny kontrkandydat, zgłoszony przez PiS Adam Borowski, zgromadził wokół siebie 177 posłów. Przeciwko obu kandydaturom opowiedziało się 23 polityków zasiadających w ławach sejmowych.

Ustawa o RPO mówi, że rzecznika powołuje Sejm za zgodą Senatu. Wyższa izba parlamentu wyrazi teraz zgodę na wybraną kandydaturę bądź jej odmówi. Przekonamy się o tym na dniach.

Kim jest Sylwia Gregorczyk-Abram? Prawniczka i współtwórczyni inicjatywy Wolne Sądy

Kandydatka Koalicji Obywatelskiej i Lewicy to doświadczona prawniczka. W 2006 roku ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Cztery lata później oficjalnie trafiła na warszawską listę adwokatów. Zawodowo przez kilkanaście lat pracowała w renomowanej kancelarii Clifford Chance, gdzie nadzorowała projekty pro publico bono. Specjalizuje się w sprawach cywilnych oraz karnych.

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Adwokatka zyskała ogólnopolską rozpoznawalność dzięki wieloletniej działalności w organizacjach pozarządowych. Głośno wypowiadała się przy tym o aborcji, przemocy wobec kobiet i o prawach osób najsłabszych. Pomagała tworzyć inicjatywę obywatelską Wolne Sądy i Komitet Obrony Sprawiedliwości.

Wielokrotnie reprezentowała skarżących sędziów przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, między innymi w sprawach dotyczących powoływania Krajowej Rady Sądownictwa. W maju ubiegłego roku została powołana na stanowisko przewodniczącej komisji przy ministerstwie sprawiedliwości badającej mechanizmy represji wobec działaczy społecznych.

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Sylwia Gregorczyk-Abram w wywiadzie dla naTemat o reformie sądownictwa

Przyszła Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie udzielała wywiadów dotyczących funkcjonowania organów państwowych. W sierpniu 2025 roku, po orędziu prezydenta Nawrockiego, komentowała je na łamach naTemat. Oceniała wówczas polityczny kurs prezydenta w obszarze krajowego sądownictwa. – Prezydent Karol Nawrocki nie zejdzie z drogi obranej przez prezydenta Andrzeja Dudę. A nawet w moim przekonaniu ten kurs może się zaostrzyć – stwierdziła mec. Gregorczyk-Abram w obszernym wywiadzie.

Odniosła się również do pracy urzędującego ministra sprawiedliwości. Podkreślała, że Waldemar Żurek mierzy się z potężnym wyzwaniem naprawy instytucji wymiaru sprawiedliwości. – Zakładam, że wszystkie próby naprawy wymiaru sprawiedliwości przez ministra Waldemara Żurka będą traktowane jako sędziowski syndrom boga – podsumowała adwokatka w naTemat.