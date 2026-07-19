Ukrywał prawdę o zaginionych? Niewygodne fakty o Missing 411. Zobacz "Biuro Tajemnic". fot. naTemat

Ludzie odnajdywani wiele kilometrów od miejsca zaginięcia, porzucone buty, ciała leżące na wcześniej przeszukiwanym terenie i nagłe załamania pogody. Te historie przez lata napędzały teorię Missing 411. Kiedy jednak sięgniemy do źródeł, wielka tajemnica zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. Co kryje się za tą historią?

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Każdego roku na dzikich terenach Stanów Zjednoczonych giną ludzie. Większość udaje się odnaleźć, ale część przypadków przez lata obrasta legendami. To właśnie na nich David Paulides, były policjant i badacz doniesień o Wielkiej Stopie, zbudował serię Missing 411. Według niego zaginięcia w górach i parkach narodowych łączy wspólny, niepokojący schemat. Jaki? Wyjaśnia to najnowsze śledztwo "Biura Tajemnic".

Jedną z historii nagłośnionych przez Paulidesa był przypadek małego Abe’a Ramsaya, który w 1919 roku zaginął w Appalachach. Według późniejszych opowieści chłopiec miał ruszyć za psem, natknąć się na niedźwiedzia, Sasquatcha albo nielegalną destylarnię. Sugerowano nawet, że lokalna społeczność celowo nie chciała angażować władz.

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Tyle że ówczesna prasa opisała rozwiązanie sprawy już dwa tygodnie po zaginięciu. Abe zgubił drogę, a jego ciało znaleziono w wydrążonym pniu, gdzie prawdopodobnie próbował schronić się przed zimnem. Nie było tajemniczego psa, walki z bestią ani zmowy mieszkańców. Była tragiczna śmierć dziecka, do której po latach dopisano elementy pasujące do większej teorii.

Aaron Hedges i kluczowe fakty pominięte w opowieści

Równie głośna była sprawa Aarona Hedgesa, który w 2014 roku zniknął podczas polowania w górach Montany. Jego wyposażenie i buty odnaleziono daleko od miejsca, w którym widziano go po raz ostatni, a szczątki odkryto dopiero dwa lata później. Dla zwolenników Missing 411 był to niemal modelowy przypadek: trudny teren, śnieżyca, nielogiczna trasa i przedmioty porzucone w różnych miejscach.

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Oficjalne dokumenty rzucały jednak na tę historię zupełnie inne światło. Hedges miał zmagać się z odstawieniem alkoholu, przyjmować benzodiazepiny i prawdopodobnie łączyć je z alkoholem. Świadkowie opisywali go jako pobudzonego i nerwowego.

Do tego doszły gwałtowne pogorszenie pogody, hipotermia i dezorientacja. Taki splot okoliczności wystarcza, by wyjaśnić irracjonalne zachowanie, porzucenie części ubrań i marsz w niewłaściwym kierunku. Paulides miał znać te informacje, ale nie uwzględnił ich w swojej narracji.

Tajemnica czy dobrze sprzedana historia?

Koncepcja Missing 411 działa, bo łączy prawdziwe tragedie z sugestią, że stoi za nimi coś więcej: spisek, nieznana siła, UFO, Sasquatche albo działania służb. Paulides najczęściej nie wskazuje jednej odpowiedzi. Zestawia podobne elementy – góry, wodę, granit czy nagłą zmianę pogody – i pozostawia odbiorcę z poczuciem, że przypadek nie może być przypadkiem.

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Krytycy przekonują jednak, że to przykład dostrzegania wzorów tam, gdzie ich nie ma, oraz selektywnego dobierania informacji. Gdy inni twórcy sięgają do archiwalnych gazet, raportów policyjnych i oficjalnych dokumentów, wiele „niewyjaśnionych” spraw okazuje się znacznie mniej tajemniczych.

Czy Missing 411 to wielka zagadka amerykańskich parków narodowych, czy efekt świadomego budowania sensacyjnej opowieści?