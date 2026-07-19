Mundial zaostrzył apetyt Donaldowi Trumpowi. Prezydent Stanów Zjednoczonych jasno wyraził chęci organizacji następnych Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej, ale jest haczyk. Czy FIFA przemyśli sprawę? Amerykański polityk już raz zwrócił się do niej z bulwersującym apelem. Historia jego relacji z Giannim Infantino nieprzerwanie wywołuje oburzenie wśród miłośników sportu.
Donald Trump najwyraźniej jest zachwycony tym, jak przebiegł Mundial 2026 organizowany przez USA, Kanadę i Meksyk. Dwa dni przed wielkim finałem mistrzostw, który zaplanowano na niedzielę (19 lipca) na godz. 21 czasu polskiego, przywódca postanowił podzielić się ze światem wiadomością, że w przyszłości Stany Zjednoczone chętnie powróciłyby do roli gospodarza sportowego wydarzenia. Na tym nie kończą się marzenia głowy państwa.
Donald Trump chce jeszcze raz zorganizować Mundial. Jaki jest haczyk?
W piątek (17 lipca) w Trump Tower w Nowym Jorku odbyło się przyjęcie organizowane przez FIFA. Podczas uroczystego spotkania Donald Trump powiedział, że USA piszą się na następny Mundial. – Powinniście ponownie wybrać Stany Zjednoczone. Tym razem pominiemy Kanadę i Meksyk – tymi słowami zwrócił się do władz Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (cytat z Politico).
Prezydent USA podkreślił jednak, że ktoś inny powinien przygotować następny Mundial. Dlaczego? Jego zdaniem wybór innego kraju na gospodarza "pozwola wszystkim pozbyć się gniewu i nienawiści". Marzenia Trumpa o kolejnych mistrzostwach dotyczą najpewniej Mundialu 2038.
Przypomnijmy, że zgodnie z wolą FIFA organizacja Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2030 przypadnie łącznie sześciu krajom, ale główną rolę odegrają Hiszpania, Portugalia oraz Maroko. W Argentynie, Paragwaju i Urugwaju odbędą się mecze otwarcia. Mundial 2034 należy do Arabii Saudyjskiej.
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