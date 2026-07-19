Donald Trump jeszcze raz chce organizować Mundial Fot. Shutterstock

Mundial zaostrzył apetyt Donaldowi Trumpowi. Prezydent Stanów Zjednoczonych jasno wyraził chęci organizacji następnych Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej, ale jest haczyk. Czy FIFA przemyśli sprawę? Amerykański polityk już raz zwrócił się do niej z bulwersującym apelem. Historia jego relacji z Giannim Infantino nieprzerwanie wywołuje oburzenie wśród miłośników sportu.

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Donald Trump najwyraźniej jest zachwycony tym, jak przebiegł Mundial 2026 organizowany przez USA, Kanadę i Meksyk. Dwa dni przed wielkim finałem mistrzostw, który zaplanowano na niedzielę (19 lipca) na godz. 21 czasu polskiego, przywódca postanowił podzielić się ze światem wiadomością, że w przyszłości Stany Zjednoczone chętnie powróciłyby do roli gospodarza sportowego wydarzenia. Na tym nie kończą się marzenia głowy państwa.

Donald Trump chce jeszcze raz zorganizować Mundial. Jaki jest haczyk?

W piątek (17 lipca) w Trump Tower w Nowym Jorku odbyło się przyjęcie organizowane przez FIFA. Podczas uroczystego spotkania Donald Trump powiedział, że USA piszą się na następny Mundial. – Powinniście ponownie wybrać Stany Zjednoczone. Tym razem pominiemy Kanadę i Meksyk – tymi słowami zwrócił się do władz Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (cytat z Politico).

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Prezydent USA podkreślił jednak, że ktoś inny powinien przygotować następny Mundial. Dlaczego? Jego zdaniem wybór innego kraju na gospodarza "pozwola wszystkim pozbyć się gniewu i nienawiści". Marzenia Trumpa o kolejnych mistrzostwach dotyczą najpewniej Mundialu 2038.

Przypomnijmy, że zgodnie z wolą FIFA organizacja Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2030 przypadnie łącznie sześciu krajom, ale główną rolę odegrają Hiszpania, Portugalia oraz Maroko. W Argentynie, Paragwaju i Urugwaju odbędą się mecze otwarcia. Mundial 2034 należy do Arabii Saudyjskiej.

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Relacja Donalda Trumpa z Giannim Infantino oburza fanów piłki nożnej

W meczu 1/16 finału przeciwko Bośni i Hercegowinie amerykański napastnik Folarin Balogun brutalnie nadepnął na kostkę obrońcy Tarika Muharemovicia. Decyzja arbitra głównego oraz wozu VAR była jednoznaczna i słuszna – czerwona kartka za niebezpieczny atak.

Jak pisał w naTemat Mateusz Przyborowski, Donald Trump wprost z Gabinetu Owalnego i bez żenady przyznał, że osobiście interweniował u szefa FIFA, Gianniego Infantino, żądając "przeglądu" tej decyzji. Efekt? Światowa centrala, zamiast obronić autonomię sportu i swoich arbitrów, ugięła się przed gospodarzem turnieju.

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QUIZ: "Futbol, futbol, futbol…" i "Koko Euro spoko". Sprawdź, czy pamiętasz te piłkarskie piosenki

Quiz 1 / 7 Dokończ piosenkę zespołu Jarzębina, która zyskała rozgłos w 2012 roku. Koko koko Euro spoko. Piłka leci hen wysoko... Wszystko razem zaśpiewajmy. Naszym brawa dajmy Wszyscy razem zaśpiewajmy. Naszym doping dajmy Naszym zaśpiewajmy. Hej! Koko koko Euro spoko. Hej!

Mistrzostwa Świata w 2026 roku nazywane są najbardziej politycznym mundialem od wielu lat, a jak ostatnio przekazał szef FIFA, nagrodę zwycięzcy wręczy nie kto inny jak prezydent USA. Oczywiście nie sam, bo będzie mu towarzyszyć wspomniany Infantino. Co więcej, Trump spotka w finale mundialu swojego wroga, bo loża VIP na New York New Jersey Stadium zapowiada się wyjątkowo gorąco.